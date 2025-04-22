Ужасный запах газа в квартирах. Во Львове нечем дышать, люди бьют тревогу

Жителям советуют проветрить помещение

Жители Львова напуганы чудовищным запахом газа в их квартирах. Неприятный запах возник после очередных ремонтных работ с газопроводом.

Как сообщает местный паблик "Львович", газовики "переборщили" с одорантом. Эту же информацию подтвердила одна из местных жительниц, которой удалось связаться с газовой службой.

"Во Львове — страшная вонь! Горожане массово выбегают из домов и жалуются на резкий запах газа", — пишут в сети.

Отмечается, что неприятный запах зафиксировали на улице Руфа, Черновола, Волнового, Ефремова, Гринченко, Родников, Франко, Чупрынки, Сяйво и Малехов.

"Проводились работы службой "Львовгаз", выделился одорант. Соответственно, сейчас есть запах газа, который опасности не несет", — говорится в сообщении канала, что передает слова женщины, которая связалась с газовой службой.

Заметим, что сеть этой службы перегружена и трудно дозвониться. Людям советуют проветривать помещение, ведь к концу суток запах должен исчезнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевляне жаловались на неприятный запах воды.