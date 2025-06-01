Жара не задержится надолго: синоптик раскрыл, какой будет погода в Украине в июне

Погодные качели будут и дальше делать сюрпризы украинцам

Первый месяц лета начнется с ощутимого потепления по всей территории Украины. Дневная температура поднимется до +29… +34°С в центральных и восточных регионах. Произойдет это после 5 июня.

Как писал "Телеграф" со ссылкой на известного синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшее время прогнозируют летние показатели температуры во всех областях страны. По данным метеорологов, температурный фон местами превысит климатическую норму на 2-5 градусов.

Кардинальные изменения погодных условий ждут украинцев в конце первой декады июня. Со стороны Скандинавского полуострова будет распространяться холодный воздух. Это приведет к понижению температуры на 5-7 градусов в период с 7 по 10 июня в большинстве регионов.

Температурный режим по регионам

Ночные показатели термометров в течение 1-5 июня будут колебаться от +11 до +18°С. На крайнем юге температура ночью будет достигать +19… +21°С. Начиная с 6 числа ночная температура повысится до +13… +20°С в среднем по стране.

Дневные температуры будут формироваться в диапазоне +22…+28°С на юге и Закарпатье. После 5 июня центральные и восточные области также ощутят повышение до +29…+34°С. Самые низкие температуры будут в Карпатском регионе, вдоль морских побережий и северо-западных областей.

Карта температур до 6 июня

Осадки и погодные явления

Без дождей традиционно не обойдется. Атмосферные фронты будут чаще касаться западных, северных и центральных областей. Здесь периодически будут локальные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. На востоке и юге количество дождей будет существенно меньше нормы до конца первой декады.

Также ранее "Телеграф" писал, что погода в Киеве разочарует в ближайшие дни. К дождям прибавятся грозы и ветры.