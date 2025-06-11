Под окнами многоэтажки в Киеве заметили неожиданных рогатых гостей (видео)
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Украинцы прокомментировали инцидент
Киев, похоже, становится все ближе к природе. На этот раз настоящие деревенские козы прямо под окнами многоэтажки.
Курьезный момент попал на видео и мгновенно разлетелся по местным телеграм-каналам. На кадрах видны несколько домашних коз, которые спокойно щипают траву рядом с жилым домом.
Коз на видео шесть. Они не обращают внимания на автомобили, людей и асфальт вокруг.
Где именно это произошло – не сообщается. Однако пользователи сети узнают типичную киевскую застройку.
Откуда животные сбежали или как оказались среди города, пока неизвестно.
В сети отреагировали на видео. Одни пользователи пошутили над инцидентом, а другие с увлечением написали комментарий.
Напоминаем, что на днях в Киеве возле станции метро "Почайна" заметили лося. Он бегал неподалеку от книжного рынка.
На кадрах видно, как лось растерянно бегает посреди городского пространства.
Неизвестно, как и почему дикое животное оказалось в городе. Пользователи предполагают, что лось мог заблудиться из-за громких звуков взрывов или других стрессовых факторов, связанных с войной.
Ранее "Телеграф" писал, что руководительница центра спасения диких животных рассказала, что произошло с лосем. Животное заметили на проезжей части в густонаселенном районе Киева и очевидцы сразу вызвали соответствующие службы.