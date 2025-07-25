В Киеве наконец-то могут появиться модульные укрытия: где и сколько

Без нюансов не обошлось

В Киеве могут утвердить программу по обустройству модульных укрытий для граждан. Однако вопрос, когда этот проект будет принят, остается открытым.

Об этом сообщает глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. По его словам, Киев примерно два года поднимал этот вопрос и только в 2025 году получил положительные сдвиги.

"Наконец-то нас услышали? На 4-м году войны в Киеве могут утвердить программу по обустройству модульных укрытий гражданской защиты! Профильный департамент подал и зарегистрировал соответствующий проект решения Киевсовета!" – говорится в сообщении.

Модульное укрытие

По его словам, в Киевсовете также добавили, что с 2022 года и по сей день не были возведены мобильные укрытия или взяты их на учет. Но из документов видно, что этот вопрос поднимался еще с 2023 года.

"Однако как и когда этот проект решение будет принято я не знаю, ведь сессию пока не созывают… Хотя под этот проект, пожалуй, все же соберется, потому что это большая ответственность перед киевлянами — безопасность людей в период войны", — добавляет Кривошея.

Решение городского совета Киева

Документ

В Киеве могут появиться модульные укрытия

На фото выше указано, где и сколько укрытий может появиться в Киеве, а также какое количество человек они могут вмещать. К примеру, в Голосеевском районе — 111 укрытий, в Деснянском — 127 и тд.

Председатель Общественного совета также обратился к мэру Киева Виталию Кличко с тем, что пора созвать сессию, на которой можно утвердить и секретаря. В любом случае этот проект, по мнению Кривошея, нужно принять как можно скорее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что планы строительства переходов и обновление путепроводов в Киеве вызвали вопросы и недовольство.