Ветер снес строительный кран, а центр затапливает: что известно о последствиях непогоды в Киеве (видео)
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Официальное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было обнародовано еще днем
В Киеве 22 июля вечером буквально за несколько минут начался настоящий атмосферный катаклизм. Над столицей стремительно надвинулась непогода: порывистый ветер, гроза, шквалы, порывистые потоки дождя.
Об этом пишут местные паблики. Горожане фиксируют кадры непогоды в соцсетях.
Одним из самых резонансных последствий бури стало падение большого строительного крана. Его сломало, как игрушечную конструкцию. Очевидцы успели зафиксировать момент падения с нескольких ракурсов – на кадрах видно, как кран изгибается под порывами ветра и буквально падает на глазах.
По данным "Киев24", это произошло на улице Глубочицкой. Журналисты добавили, что обошлось без жертв.
Параллельно с этим центр Киева оказался под водой. На видео с Майдана Незалежности видно, как дождь заливает улицы и пешеходные зоны.
Под видео люди активно комментируют стихийные явления. Кое-кто отмечает, что ненастье не охватило весь город одновременно.
Один из киевлян пошутил, молил, "Кличко уже плывет на помощь".
Официальное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было обнародовано еще днем. Укргидрометцентр Киева сообщал, что 22 июля вечером и ночью 23 числа ожидаются грозы, местами — град и шквалы 15-20 м/с. Вместе с тем, в городе объявлен I (желтый) уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — отметили в посте метеорологи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле украинцам следует подготовиться к ливням и грозам, местами возможны шквалы с порывами ветра до 23 м/с и град. В то же время осадки могут не задеть отдельные области.