Ветер снес строительный кран, а центр затапливает: что известно о последствиях непогоды в Киеве (видео)

Официальное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было обнародовано еще днем

В Киеве 22 июля вечером буквально за несколько минут начался настоящий атмосферный катаклизм. Над столицей стремительно надвинулась непогода: порывистый ветер, гроза, шквалы, порывистые потоки дождя.

Об этом пишут местные паблики. Горожане фиксируют кадры непогоды в соцсетях.

Одним из самых резонансных последствий бури стало падение большого строительного крана. Его сломало, как игрушечную конструкцию. Очевидцы успели зафиксировать момент падения с нескольких ракурсов – на кадрах видно, как кран изгибается под порывами ветра и буквально падает на глазах.

По данным "Киев24", это произошло на улице Глубочицкой. Журналисты добавили, что обошлось без жертв.

Параллельно с этим центр Киева оказался под водой. На видео с Майдана Незалежности видно, как дождь заливает улицы и пешеходные зоны.

Под видео люди активно комментируют стихийные явления. Кое-кто отмечает, что ненастье не охватило весь город одновременно.

Что пишут украинцы в комментариях

Один из киевлян пошутил, молил, "Кличко уже плывет на помощь".

Что пишут украинцы в комментариях

Официальное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было обнародовано еще днем. Укргидрометцентр Киева сообщал, что 22 июля вечером и ночью 23 числа ожидаются грозы, местами — град и шквалы 15-20 м/с. Вместе с тем, в городе объявлен I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — отметили в посте метеорологи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле украинцам следует подготовиться к ливням и грозам, местами возможны шквалы с порывами ветра до 23 м/с и град. В то же время осадки могут не задеть отдельные области.