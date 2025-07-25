В Києві нарешті можуть з'явитися модульні укриття: де і скільки

Без нюансів не обійшлося

У Києві можуть затвердити програму з облаштування модульних укриттів для громадян. Однак питання того, коли цей проєкт буде прийнято, залишається відкритим.

Про це повідомляє голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. За його словами, Київ приблизно два роки порушував це питання і лише у 2025 отримав позитивні зрушення.

"Нарешті нас почули? На 4-му році війни в Києві можуть затвердити програму з облаштування модульних укриттів цивільного захисту! Профільний департамент подав і зареєстрував відповідний проєкт рішення Київради!" — йдеться у повідомленні.

Модульне укриття

За його словами, у Київраді також додали, що з 2022 року і до сьогодні не було зведено мобільні укриття або взято їх на облік. Але з документів видно, що це питання порушували ще з 2023 року

"Проте як і коли цей проєкт рішення буде прийнято я не знаю, адже сесії поки не скликають… Хоча під цей проєкт рішення, мабуть, все ж збереться, бо це ж велика відповідальність перед киянами — безпека людей в період війни", — додає Кривошея.

Рішення міської ради Києва

Документ

У Києві можуть з'явитись модульні укриття

На фото вище вказано, де і скільки укриттів може з'явитись в Києві, а також, яку кількість осіб вони можуть вміщувати. Наприклад, у Голосіївському районі – 111 укриттів, у Деснянському – 127 тощо.

Голова Громадської ради також звернувся до мера Києва Віталія Кличка з тим, що вже час скликати сесію, на якій можна затвердити і секретаря. У будь-якому разі цей проєкт, на думку Кривошея, треба прийняти якомога швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що плани будівництва переходів та оновлення шляхопроводів у Києві викликали питання та невдоволення.