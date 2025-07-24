Киевщина получила "умную" тревогу. Как работает эта система и в каких областях уже есть

Это не просто техническое обновление

Воздушная тревога в Киевской области будет теперь объявляться по-другому. Речь идет за те районы, где есть реальная угроза удара.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник. Он отметил, что с 24 июля сигнал воздушной тревоги в Киевской области будет дифференцирован.

"Он будет поступать только в часть находящегося под непосредственной угрозой региона, а не по всей Киевщине. В частности, ее уже успешно протестировали этой ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС", — говорится в сообщении Калашника.

Как это выглядит

Глава Киевской ОВА говорит, что это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса и других сфер.

Калашник добавил, что идет модернизация всей региональной системы оповещения. Она будет оснащена современным оборудованием, цифровыми каналами связи и резервным питанием.

Работает в других регионах

Следует добавить, что в Николаевской области такую систему тестировали еще в конце июня. Начальник ОВА Виталий Ким заявлял, что причина перемен — старое оборудование, ранее позволявшее включать или выключать сигнал только на всей территории одновременно, без возможности точечного оповещения.

В Харькове, в частности, воздушная тревога продолжалась в месяц меньше, чем в области, благодаря дифференцированной системе уведомлений об угрозах со стороны РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в Харькове дифференцированная система успешно работает уже пять месяцев. За это время тревога в Харьковской области длилась 76 суток, в городе – 49 суток.

"Эта система значительно облегчает жизнь харьковчан. Благодаря ей еженедельно мы экономим 30-40% времени для нормальной, спокойной жизни людей", — подчеркнул мэр.

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