Легендарная кофейня Киева закрывается. Какая она была и что с ней произошло

Легендарное столичное кафе "Каффа" закрывается. Последний день работы заведения 20 сентября.

Об этом говорится на странице кафе. Отмечается, что находится "Каффа" по переулку Шевченко, 3.

"Поторопитесь посетить "Каффу" на Майдане до 20 сентября! Потому что наша кофейня-легенда "Каффа" на Майдане, к большому сожалению, вынуждена закрыться", — говорится в сообщении.

Многие киевляне любили посещать эту кофейню и ее закрытие изрядно огорчило украинцев. Ведь "Каффа" впервые открыла свои двери в 1998 году — 27 лет назад. Тогда кофе из этого заведения покорил тысячи киевлян. Некоторые до сих пор помнят тот вкус арабики, довольно интересный и современный интерьер, белоснежный фарфор и фирменные гейзерные кофеварки.

Владельцы "Каффы" убеждены, что именно это кофейня положила начало культуре кафе в Киеве. Многие киевляне до сих пор преданны "Каффе", однако она вынуждена закрыться.

"Однако, к сожалению, времена меняют нас, и нынешние реалии не позволяют радовать вас ароматным кофе в дальнейшем. Работаем для вас последние недели — до 20 сентября, по тому же графику", — пишет "Каффа".

Заметим, что в заведении понедельник, вторник, среда – выходные. А в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – кафе работает с 10:00 до 21:00.

Что известно о кафе "Каффа"

"Каффа" — легендарное киевское кафе, которое начало работу еще в 1998 году. Здесь впервые начали обжаривать кофе своими руками, подавать его в изысканном фарфоре и варить в гейзерных кофеварках. Заведение предлагает более 25 сортов чистой арабики со всего мира, которые готовят с помощью гейзера, френч-пресса, турки, эспрессо-машины и т.д.

Заведение оформлено в африканском стиле с росписью, резными деталями, тенями и фактурами. Всё это создает уникальный фон для кофейных церемоний.

