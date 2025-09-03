В двух часах езды от Киева есть мистические розовые камни: как к ним попасть и чем еще славится это место (фото)

Богуславские розовые граниты в Киевской области – это настоящее чудо природы

В Киевской области, где плавно несет свои воды река Рось, раскинулся один из древнейших и самых живописных уголков Украины – город Богуслав. Он интересен своей многовековой историей, красивой природой и культурными достопримечательностями. Его основал князь Ярослав Мудрый еще в 1032 году как крепость для защиты южных границ Киевской Руси от кочевых племен.

Однако отдельного внимания заслуживает Богуславское гранитное обнажение. Эти монументальные каменные образования, достигающие 10-12 метров в высоту, молча хранят тайны более 2-миллиардной истории нашей планеты. Именно о них "Телеграф" расскажет поподробнее.

Гранитное обнажение в Богуславе

Геологическое чудо архейской эпохи

Для геологов это настоящая сокровищница знаний о формировании земной коры в далекие архейские времена. Каждый камень – это страница из летописи нашей планеты, рассказывающая о процессах, которые происходили миллиарды лет наза

Богуславский гранитный массив относится к старейшим архейским комплексам Украины и имеет исключительно важное научное значение. Уникальные розовые и серые оттенки камня формируются благодаря крупным кристаллам полевого шпата, придающим граниту неповторимый блеск и красоту. Эти природные сокровища создают удивительный каньон протяженностью около 1,5 километра с многочисленными порогами и природными "ваннами" – прекрасными местами для купания и релаксации.

Романтика и мистика "Моста любовь"

Особой жемчужиной локации является изящный подвесной пешеходный мост, известный как "Мост влюбленных". Пересекая реку Рось, он открывает невероятные панорамные виды на гранитные скалы и окружающие пейзажи. Это место стало настоящим символом романтики и внутренней гармонии, привлекательным для влюбленных пар и всех, кто ищет вдохновение среди природы.

Мост любви в Богуславе

Легенды и энергетика "места силы"

Богуславские граниты давно окружены ореолом мистики и легенд. Местные жители и многочисленные посетители верят, что эта территория обладает особой энергетикой, способной восстанавливать духовные силы и дарить внутреннюю гармонию. Многие приезжают сюда не только для созерцания природных красот, но и для медитации и духовного очищения.

Памятник Марусе Богуславке

Самая известная из легенд – о Марусе Богуславке, героине украинского фольклора XVII века, которая, по преданию, родилась в городе Богуслав. Она была дочерью священника и попала в плен к туркам во время набегов на украинские земли. Отправившись из Богуслава в турецкий гарем, Маруся получила доверие своего господина и получила ключи от темницы, где более 700 казаков томились в неволе десятилетиями.

Как попасть к природному чуду

Добраться до Богуслава и гранитных обнажений из Киева довольно просто – путешествие на автомобиле или автобусе займет около двух часов. От центра города до гранитного каньона ведут обустроенные туристические тропы со смотровыми площадками, позволяющими в полной мере насладиться красотой этого уникального места.

Богуславские розовые граниты — это уникальное сочетание природной красоты, научной ценности и духовной энергетики. Поэтому его обязательно стоит посетить.

