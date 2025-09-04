Исчезла одна немаловажная деталь: в сети показали архивное фото кинотеатра "Киев"

Скорее всего, она не пережила реконструкции

История Киева хранит много интересных архитектурных деталей, которые с течением времени исчезают или изменяются. В сети недавно появилась редкая фотография, открывающая новый ракурс на знакомый всем кинотеатр "Киев".

На фото, которым поделился Дмитрий Никонов, зафиксирован уникальный декоративный элемент отделки здания. Эта деталь давно исчезла, но остается важной частью культурного наследия столицы. "Телеграф" решил рассказать о кинотеатре подробнее.

Что мы видим на фото

На этой ретро-открытке мы видим один из самых известных кинотеатров столицы – "Киев". Но привлекает внимание одна особая деталь, которая сегодня уже не существует: скульптурная группа над портиком здания. Эта многофигурная композиция, увенчавшая треугольный фронтон крыши, состоявшая из трех фигур украинских крестьян и рабочих, украшала здание и придавала ему архитектурную выразительность и символизм. Она продержалась, вероятно, до конца 1970-х, после чего была демонтирована.

Кинотеатр "Киев" на открытке, фото: Дмитрий Никонов

Немного из истории кинотеатра

Кинотеатр "Киев" был открыт в 1952 году и стал одним из центральных кинематографических заведений столицы. Построенный в стиле сталинского ампира, он является ярким примером так называемой советской классической архитектуры. Во времена своего существования кинотеатр "Киев" пережил разные реставрации и изменения, в том числе и в своем архитектурном оформлении.

Интерьеры кинотеатра были украшены в традиционных формах историзма, характерных для 50-х годов. Внутреннее оформление включало элементы ордера — пилястры и пилоны, лепнину в виде карнизов, капителей и обрамлений входов. Использован был также искусственный камень, в том числе в полах вестибюля, парадной лестничной клетке и балюстрадных ограждениях.

Интерьер кинотеатра "Киев", архивное фото

Уникальной инновацией во время строительства стало применение специальной акустической штукатурки, которая впервые в Украине обеспечивала кристально чистый звук внутри залов кинотеатра. Этот технический прием существенно улучшал качество просмотра фильмов, делая "Киев" одним из самых современных кинотеатров своего времени.

Сегодня кинотеатр "Киев" не работает и находится на ремонте и реставрации. Городские власти планируют возобновить его работу, но это произойдет после завершения военного положения и соответствующих противоаварийных и реставрационных работ. В настоящее время здание находится в коммунальной собственности, но в судебных спорах обсуждается вопрос возврата аренды бывшему арендодателю.

Современный вид кинотаатра "Киев"

