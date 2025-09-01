Теперь это место так просто не найти: в сети показали архивный кадр окрестностей Киева 100-летней давности (фото, карта)

Архивный кадр позволяет заглянуть в эпоху, когда киевский монастырь разворачивал здесь мощное хозяйство

Архивные фотографии обладают особой силой – они переносят нас в прошлое, позволяя увидеть места, которые сегодня кардинально изменились. Именно благодаря такой уникальной возможности, мы можем увидеть Петропавловскую Борщаговку 100 лет назад.

Опубликованная на днях фотография 1924 года открывает уникальный взгляд на дом у монастырской мельницы на реке Борщаговке. Эти исторические кадры демонстрируют атмосферу сельской жизни начала XX века, напоминая о мощном экономическом потенциале монастырской общины.

Водяная мельница того времени – это ключевой элемент инфраструктуры села, определявший развитие этого уголка Киевщины. Сегодня здесь центр Борщаговской сельской общины, "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Дом возле монастырской мельницы на реке Борщаговке.

Духовный центр общины

Религиозная история села началась в 1755 году, когда местная община построила деревянную церковь святого Симеона Столпника. В течение XIX века храм неоднократно перестраивался, а в 1908–1909 годах на месте старого здания возвели новую пятикупольную каменную церковь по проекту известного архитектора Е. Ф. Ермакова. Она стала духовным центром быстро разрастающегося села.

Церковь святого Симеона Столбника на архивном фото

Церковь святого Симеона Столпника, фото 2014 года.

Киевский Греческий Екатерининский монастырь, имевший статус автономии в составе Синайской архиепископии Иерусалимского Патриархата, развернул здесь мощное хозяйство. Монастырский "скотный двор", мельница и плодородные земли обеспечивали обители стабильные доходы. Право пользования этими угодьями монастырь получил еще в XVIII веке и сохранял его до начала XX века, что гарантировало ему финансовую независимость для духовной и хозяйственной деятельности.

Угодья монастыря на плане, 1840 год

От села к городскому району

Сегодня Петропавловская Борщаговка – это село в Бучанском районе Киевской области, расположенное на западной окраине столицы вблизи Большой Окружной дороги. Его улицы и застройка гармонично совмещают современную жизнь с исторической памятью, а места бывших монастырских угодий остаются в памяти благодаря таким фото.

Сохранение культурного наследия

Архивные фотографии и исторические документы помогают воссоздать образ этого края в прошлом и раскрывают многослойное наследие Киева. Сохранение памяти о доме возле мельницы и церкви святого Симеона Столпника – это не просто вопрос архитектуры, а напоминание об исторической памяти и формирование культурной идентичности украинской столицы.

