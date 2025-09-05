Легендарна кав’ярня Києва зачиняється. Якою вона була та що з нею сталося

Вона відчинилась у 1998 році

Легендарна столична кав'ярня "Каффа" закривається. Останній день роботи закладу 20 вересня.

Про це йдеться на сторінці кав'ярні. Зазначається, що знаходиться "Каффа" на провулку Шевченка, 3.

"Поспішайте завітати до "Каффи" на Майдані до 20 вересня! Бо наша кав’ярня-легенда "Каффа" на Майдані, на превеликий жаль, змушена зачинитися", — йдеться у повідомленні.

Один з десертів кав'яні "Каффа" у Києві

Кав'ярня "Каффа" у Києві зачиняється

Чимало киян любили відвідувати цю кав'ярню і її закриття неабияк засмутило українців. Адже "Каффа" вперше відчинила свої двері у 1998 році — аж 27 років назад. Тоді кава з цього закладу підкорила тисячі киян. Дехто і досі пам'ятає той смак арабіки, досить цікавий та сучасний інтер'єр, білосніжну порцеляну та фірмові гейзерні кавоварки.

У кав'ярні "Каффа" є багато елементів, пов'язаниї з Африкою

Власники "Каффи" переконані, що саме ця кав'ярня започаткувала культуру кавування в Києві. Чимало киян і досі віддані "Каффі", однак вона вимушена зачинитись.

"Проте, на жаль, часи змінюють нас, і нинішні реалії не дозволяють тішити вас ароматною кавою надалі. Працюємо для вас останні тижні — до 20 вересня, за тим самим графіком", — пише "Каффа".

Зауважимо, що у закладі понеділок, вівторок, середа — вихідні. А у четвер, п’ятницю, суботу та неділю — кав'ярня працює з 10:00 до 21:00.

Що відомо про кав'ярню "Каффа"

"Каффа" — легендарна київська кав'ярня, яка почала роботу ще у 1998 році. Тут вперше почали обсмажувати каву власноруч, подавати її у вишуканому фарфорі та варити в гейзерних кавоварках. Заклад пропонує понад 25 сортів чистої арабіки з усього світу, які готують за допомогою гейзера, френч-преса, турки, еспресо-машини тощо.

Як виглядає інтер'єр кав'ярні "Каффа" у Києві

Як виглядає інтер'єр кав'ярні "Каффа" у Києві

Архівне фото з кав'ярні "Каффа"

Заклад оформлено в африканському стилі з розписом, різьбленими деталями, тінями й фактурами. Усе це створює унікальний фон для кавових церемоній.

