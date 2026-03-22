Где отдохнуть под Киевом на Пасху за 400–600 грн: три интересных локации (фото, карта)

Идеи для уикенда без лишних трат

Перед Пасхой, которую в 2026 празднуют 12 апреля, спрос на загородный отдых под Киевом традиционно растёт, но даже в 2026 году остаются варианты, где можно уложиться примерно в 400-600 грн с человека.

В этом материале рассказывает, где можно провести праздничный день в компании друзей или с семьей. Рассмотрим три варианта баз отдыха в столице и в области.

Загородный комплекс "Krakow" под Киевом

Цена: от 1119 грн за ночь за номер

Формат: отель/комплекс

Если ехать вдвоём — 550 грн/чел

Расположение — Брест-Литовское шоссе, 8А. Дополнительная информация на сайте.

В номере:

Вид на лес или живописный внутренний дворик комплекса

Двуспальная или две односпальные кровати

Санузел: ванная, умывальник, унитаз, косметические принадлежности (меняются ежедневно)

Кондиционер

Мини-холодильник

Телевизор

Телефон

Wi-Fi

Дом для отдыха The Баня

Апартаменты The Баня расположены в 17 км от достопримечательности "Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)". К услугам гостей: сауна, дартс, а в окрестностях есть доступна рыбалка.

Расположен комплекс в городе Тарасовка Киевской области.

Доступен дом со следующими условиями:

максимум: 4 взрослых + 1 ребёнок

спальня: 2 односпальных кровати

гостиная: 3 дивана-кровати

формат: весь дом полностью (не номер!)

Дом для отдыха The Баня

Цены — 1 560 гривен. Таким образом, с человека выходит:

2 человека — 780 грн/чел

3 человека — 520 грн/чел

4 человека — 390 грн/чел

Verhnie Dubai

Апартаменты Verhnie Dubai расположены в городе Высшая Дубечня в Вышгородском районе Киевской области, в 37 км от достопримечательности "Кирилловская церковь" и в 42 км от достопримечательности "Станция метро "Майдан Незалежности".

Есть бесплатный Wi-Fi, сад с террасой и сауна.

Цена за трехместный номер — 1500 гривен (500 грн с человека).

Трёхместный номер (25 м²):

1 односпальная + 1 большая двуспальная кровать

Собственная ванная комната (душ, фен, тапочки, косметика)

Мини-кухня (холодильник, микроволновка, плита, чайник, посуда)

Телевизор с плоским экраном

Звукоизоляция

Барбекю + зона для еды на улице

Отдельный вход

Вид во внутренний двор

