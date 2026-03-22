Где отдохнуть под Киевом на Пасху за 400–600 грн: три интересных локации (фото, карта)

Анастасия Мокрик
Отдых на Пасху на Киевщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Идеи для уикенда без лишних трат

Перед Пасхой, которую в 2026 празднуют 12 апреля, спрос на загородный отдых под Киевом традиционно растёт, но даже в 2026 году остаются варианты, где можно уложиться примерно в 400-600 грн с человека.

В этом материале рассказывает, где можно провести праздничный день в компании друзей или с семьей. Рассмотрим три варианта баз отдыха в столице и в области.

Загородный комплекс "Krakow" под Киевом

  • Цена: от 1119 грн за ночь за номер
  • Формат: отель/комплекс
  • Если ехать вдвоём — 550 грн/чел

Расположение — Брест-Литовское шоссе, 8А. Дополнительная информация на сайте.

В номере:

  • Вид на лес или живописный внутренний дворик комплекса
  • Двуспальная или две односпальные кровати
  • Санузел: ванная, умывальник, унитаз, косметические принадлежности (меняются ежедневно)
  • Кондиционер
  • Мини-холодильник
  • Телевизор
  • Телефон
  • Wi-Fi
Дом для отдыха The Баня

Апартаменты The Баня расположены в 17 км от достопримечательности "Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)". К услугам гостей: сауна, дартс, а в окрестностях есть доступна рыбалка.

Расположен комплекс в городе Тарасовка Киевской области.

Доступен дом со следующими условиями:

  • максимум: 4 взрослых + 1 ребёнок
  • спальня: 2 односпальных кровати
  • гостиная: 3 дивана-кровати
  • формат: весь дом полностью (не номер!)
Цены — 1 560 гривен. Таким образом, с человека выходит:

  • 2 человека — 780 грн/чел
  • 3 человека — 520 грн/чел
  • 4 человека — 390 грн/чел

Verhnie Dubai

Апартаменты Verhnie Dubai расположены в городе Высшая Дубечня в Вышгородском районе Киевской области, в 37 км от достопримечательности "Кирилловская церковь" и в 42 км от достопримечательности "Станция метро "Майдан Незалежности".

Есть бесплатный Wi-Fi, сад с террасой и сауна.

Цена за трехместный номер — 1500 гривен (500 грн с человека).

Трёхместный номер (25 м²):

  • 1 односпальная + 1 большая двуспальная кровать
  • Собственная ванная комната (душ, фен, тапочки, косметика)
  • Мини-кухня (холодильник, микроволновка, плита, чайник, посуда)
  • Телевизор с плоским экраном
  • Звукоизоляция
  • Барбекю + зона для еды на улице
  • Отдельный вход
  • Вид во внутренний двор
