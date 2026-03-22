Где отдохнуть под Киевом на Пасху за 400–600 грн: три интересных локации (фото, карта)
Идеи для уикенда без лишних трат
Перед Пасхой, которую в 2026 празднуют 12 апреля, спрос на загородный отдых под Киевом традиционно растёт, но даже в 2026 году остаются варианты, где можно уложиться примерно в 400-600 грн с человека.
В этом материале рассказывает, где можно провести праздничный день в компании друзей или с семьей. Рассмотрим три варианта баз отдыха в столице и в области.
Загородный комплекс "Krakow" под Киевом
- Цена: от 1119 грн за ночь за номер
- Формат: отель/комплекс
- Если ехать вдвоём — 550 грн/чел
Расположение — Брест-Литовское шоссе, 8А. Дополнительная информация на сайте.
В номере:
- Вид на лес или живописный внутренний дворик комплекса
- Двуспальная или две односпальные кровати
- Санузел: ванная, умывальник, унитаз, косметические принадлежности (меняются ежедневно)
- Кондиционер
- Мини-холодильник
- Телевизор
- Телефон
- Wi-Fi
Дом для отдыха The Баня
Апартаменты The Баня расположены в 17 км от достопримечательности "Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)". К услугам гостей: сауна, дартс, а в окрестностях есть доступна рыбалка.
Расположен комплекс в городе Тарасовка Киевской области.
Доступен дом со следующими условиями:
- максимум: 4 взрослых + 1 ребёнок
- спальня: 2 односпальных кровати
- гостиная: 3 дивана-кровати
- формат: весь дом полностью (не номер!)
Цены — 1 560 гривен. Таким образом, с человека выходит:
- 2 человека — 780 грн/чел
- 3 человека — 520 грн/чел
- 4 человека — 390 грн/чел
Verhnie Dubai
Апартаменты Verhnie Dubai расположены в городе Высшая Дубечня в Вышгородском районе Киевской области, в 37 км от достопримечательности "Кирилловская церковь" и в 42 км от достопримечательности "Станция метро "Майдан Незалежности".
Есть бесплатный Wi-Fi, сад с террасой и сауна.
Цена за трехместный номер — 1500 гривен (500 грн с человека).
Трёхместный номер (25 м²):
- 1 односпальная + 1 большая двуспальная кровать
- Собственная ванная комната (душ, фен, тапочки, косметика)
- Мини-кухня (холодильник, микроволновка, плита, чайник, посуда)
- Телевизор с плоским экраном
- Звукоизоляция
- Барбекю + зона для еды на улице
- Отдельный вход
- Вид во внутренний двор
