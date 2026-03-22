Де відпочити під Києвом на Великдень за 400–600 грн: три цікаві локації (фото, карта)

Ідеї для вікенду без зайвих витрат

Перед Великоднем, яке у 2026 році святкують 12 квітня, попит на заміський відпочинок під Києвом традиційно зростає, але навіть у 2026 році залишаються варіанти, де можна вкластися приблизно у 400-600 грн з особи.

У цьому матеріалі розповідає, де можна провести святковий день у компанії друзів чи з родиною. Розглянемо три варіанти баз відпочинку у столиці та в області.

Заміський комплекс "Krakow" під Києвом

Ціна: від 1119 грн за ніч за номер

Формат: готель/комплекс

Якщо їхати удвох – 550 грн/ос

Розташування — Брест-Литовське шосе, 8А. Додаткова інформація на сайті.

У номері:

Вид на ліс або мальовничий внутрішній дворик комплексу

Двоспальне або два односпальні ліжка

Санвузол: ванна, умивальник, унітаз, косметичні речі (змінюються щодня)

Кондиціонер

Міні-холодильник

ТБ

Телефон

Wi-Fi

Будинок для відпочинку The Баня

Апартаменти The Баня розташовані за 17 км від пам’ятки "Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)". До послуг гостей сауна, дартс, а в околицях є рибалка.

Розташований комплекс у місті Тарасівка Київської області.

Доступний будинок з такими умовами:

максимум: 4 дорослих + 1 дитина

спальня: 2 односпальні ліжка

вітальня: 3 дивани-ліжка

формат: весь будинок повністю (не номер!)

Ціни – 1 560 гривень. Таким чином, з людини виходить:

2 особи — 780 грн/ос

3 особи — 520 грн/ос

4 особи — 390 грн/ос

Verhnie Dubai

Апартаменти Verhnie Dubai розташовані у місті Вища Дубечня у Вишгородському районі Київської області, за 37 км від пам’ятки "Кирилівська церква" та за 42 км від пам’ятки "Станція метро "Майдан Незалежності".

Є безкоштовний Wi-Fi, сад з терасою та сауна.

Ціна за тримісний номер — 1500 гривень (500 грн з особи).

Тримісний номер (25 м²):

1 односпальне + 1 велике двоспальне ліжко

Власна ванна кімната (душ, фен, капці, косметика)

Міні-кухня (холодильник, мікрохвильова піч, плита, чайник, посуд)

ТБ із плоским екраном

Звукоізоляція

Барбекю + зона для їжі на вулиці

Окремий вхід

Вид у внутрішній двір

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вигідніше орендувати на Великдень — альтанку чи будинок.