Де відпочити під Києвом на Великдень за 400–600 грн: три цікаві локації (фото, карта)

Анастасія Мокрик
Відпочинок на Великдень на Київщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідеї для вікенду без зайвих витрат

Перед Великоднем, яке у 2026 році святкують 12 квітня, попит на заміський відпочинок під Києвом традиційно зростає, але навіть у 2026 році залишаються варіанти, де можна вкластися приблизно у 400-600 грн з особи.

У цьому матеріалі розповідає, де можна провести святковий день у компанії друзів чи з родиною. Розглянемо три варіанти баз відпочинку у столиці та в області.

Заміський комплекс "Krakow" під Києвом

  • Ціна: від 1119 грн за ніч за номер
  • Формат: готель/комплекс
  • Якщо їхати удвох – 550 грн/ос

Розташування — Брест-Литовське шосе, 8А. Додаткова інформація на сайті.

У номері:

  • Вид на ліс або мальовничий внутрішній дворик комплексу
  • Двоспальне або два односпальні ліжка
  • Санвузол: ванна, умивальник, унітаз, косметичні речі (змінюються щодня)
  • Кондиціонер
  • Міні-холодильник
  • ТБ
  • Телефон
  • Wi-Fi
Будинок для відпочинку The Баня

Апартаменти The Баня розташовані за 17 км від пам’ятки "Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)". До послуг гостей сауна, дартс, а в околицях є рибалка.

Розташований комплекс у місті Тарасівка Київської області.

Доступний будинок з такими умовами:

  • максимум: 4 дорослих + 1 дитина
  • спальня: 2 односпальні ліжка
  • вітальня: 3 дивани-ліжка
  • формат: весь будинок повністю (не номер!)
Будинок для відпочинку The Баня
Ціни – 1 560 гривень. Таким чином, з людини виходить:

  • 2 особи — 780 грн/ос
  • 3 особи — 520 грн/ос
  • 4 особи — 390 грн/ос

Verhnie Dubai

Апартаменти Verhnie Dubai розташовані у місті Вища Дубечня у Вишгородському районі Київської області, за 37 км від пам’ятки "Кирилівська церква" та за 42 км від пам’ятки "Станція метро "Майдан Незалежності".

Є безкоштовний Wi-Fi, сад з терасою та сауна.

Ціна за тримісний номер — 1500 гривень (500 грн з особи).

Тримісний номер (25 м²):

  • 1 односпальне + 1 велике двоспальне ліжко
  • Власна ванна кімната (душ, фен, капці, косметика)
  • Міні-кухня (холодильник, мікрохвильова піч, плита, чайник, посуд)
  • ТБ із плоским екраном
  • Звукоізоляція
  • Барбекю + зона для їжі на вулиці
  • Окремий вхід
  • Вид у внутрішній двір
Verhnie Dubai

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вигідніше орендувати на Великдень — альтанку чи будинок.

