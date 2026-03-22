Де відпочити під Києвом на Великдень за 400–600 грн: три цікаві локації (фото, карта)
Ідеї для вікенду без зайвих витрат
Перед Великоднем, яке у 2026 році святкують 12 квітня, попит на заміський відпочинок під Києвом традиційно зростає, але навіть у 2026 році залишаються варіанти, де можна вкластися приблизно у 400-600 грн з особи.
У цьому матеріалі розповідає, де можна провести святковий день у компанії друзів чи з родиною. Розглянемо три варіанти баз відпочинку у столиці та в області.
Заміський комплекс "Krakow" під Києвом
- Ціна: від 1119 грн за ніч за номер
- Формат: готель/комплекс
- Якщо їхати удвох – 550 грн/ос
Розташування — Брест-Литовське шосе, 8А. Додаткова інформація на сайті.
У номері:
- Вид на ліс або мальовничий внутрішній дворик комплексу
- Двоспальне або два односпальні ліжка
- Санвузол: ванна, умивальник, унітаз, косметичні речі (змінюються щодня)
- Кондиціонер
- Міні-холодильник
- ТБ
- Телефон
- Wi-Fi
Будинок для відпочинку The Баня
Апартаменти The Баня розташовані за 17 км від пам’ятки "Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)". До послуг гостей сауна, дартс, а в околицях є рибалка.
Розташований комплекс у місті Тарасівка Київської області.
Доступний будинок з такими умовами:
- максимум: 4 дорослих + 1 дитина
- спальня: 2 односпальні ліжка
- вітальня: 3 дивани-ліжка
- формат: весь будинок повністю (не номер!)
Ціни – 1 560 гривень. Таким чином, з людини виходить:
- 2 особи — 780 грн/ос
- 3 особи — 520 грн/ос
- 4 особи — 390 грн/ос
Verhnie Dubai
Апартаменти Verhnie Dubai розташовані у місті Вища Дубечня у Вишгородському районі Київської області, за 37 км від пам’ятки "Кирилівська церква" та за 42 км від пам’ятки "Станція метро "Майдан Незалежності".
Є безкоштовний Wi-Fi, сад з терасою та сауна.
Ціна за тримісний номер — 1500 гривень (500 грн з особи).
Тримісний номер (25 м²):
- 1 односпальне + 1 велике двоспальне ліжко
- Власна ванна кімната (душ, фен, капці, косметика)
- Міні-кухня (холодильник, мікрохвильова піч, плита, чайник, посуд)
- ТБ із плоским екраном
- Звукоізоляція
- Барбекю + зона для їжі на вулиці
- Окремий вхід
- Вид у внутрішній двір
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вигідніше орендувати на Великдень — альтанку чи будинок.