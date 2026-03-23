В Киев внезапно нагрянет снег посреди весны? Когда в столице ждать резкое похолодание

Синоптическую ситуацию в марте определял мощный блокирующий антициклон "KONRAD"

В начале апреле в Киеве может похолодать. Внезапные весенние "сюрпризы" весны могут дойти даже до снега.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по расчетам специалистов сайта Meteofor, с 7 по 11 апреля в столице Украины возможно резкое похолодание. Температура в этот период может опуститься до уровня +3+7 градусов. В это врем возможны осадки в виде дождя и даже снега.

Погода в Киеве

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. Однако они считают, что похолодание придет немного раньше (с 4 по 8 апреля). В этот период времени столбики термометров опустятся до 0+8 градусов. В каждый из этих дней возможны осадки в виде дождя и снега.

Почему почти весь март был теплым

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, синоптическую ситуацию над большей частью Евразии определял мощный блокирующий антициклон "KONRAD". Он занимает колоссальную территорию — от Восточной Сибири через Казахстан до Украины, формируя масштабную область высокого давления протяженностью более 5 тысяч километров.

В результате чего атлантический циклон вытесняется на периферию и обеспечивает устойчивую, сухую погоду на большей части континента.

Карта синоптических процессов в Украине

Ранее мы писали, какой будет погода в Харькове на Пасху. Она будет очень отличаться в католический и православный праздники.