Ни дерево, ни меламин: что становится главным трендом в домашней мебели в 2026 году

Материал используют в изготовлении столов, шкафов, полок и кухонь

В 2026 году мир домашнего декора и интерьерного дизайна начал активно отходить от обычного использования дерева и традиционного меламина. На страницах профильных журналов и в новых дизайнерских проектах все чаще появляются столы, кухонные шкафы, библиотеки и другие ключевые элементы интерьера, изготовленные из нержавеющей стали и шлифованного металла.

Об этом пишет losandes. По данным издания, главная цель такого перехода – создание более чистого, современного пространства, полностью отвечающего канонам актуального дизайна.

Сталь выходит за пределы кухни

На протяжении многих лет нержавеющая сталь ассоциировалась исключительно с профессиональными кухнями ресторанов или слишком жестким индустриальным стилем (лофтом). Однако в 2026 году ситуация кардинально поменялась. Эксперты из специализированных изданий отмечают, что холодные металлы, хром и серебристые покрытия не просто остаются в моде, а становятся полноценными хозяевами жилых комнат, придавая интерьеру изящества и теплоты благодаря правильному сочетанию.

Ключ к успеху этой тенденции состоит в новом подходе к комбинированию. Металл больше не выглядит стерильно или больнично, поскольку сегодня его сочетают с:

темными породами древесины;

натуральным текстилем;

природным камнем;

мягким, теплым освещением;

закругленными, плавными формами мебели.

Такая игра текстур создает эффектный контраст, делая комнату современной, но в то же время уютной и персонализированной.

Кухня из нержавеющей стали и шлифованного металла.

Почему меламин начинает утомлять покупателей

Рост популярности металла частично обусловлен визуальной усталостью от слишком стандартизированной мебели. Хотя меламин остается практичным и бюджетным вариантом, в сфере декора он больше не вызывает чувство новизны.

Кроме того, массовое производство ламинированной мебели сформировало у потребителей устойчивую ассоциацию с низкой долговечностью: покрытие такой мебели со временем может отслаиваться, а внутренние прессованные слои разбухают от влаги. Хотя это случается не со всеми изделиями, покупатели все чаще ищут материалы с большей эстетической продолжительностью, которые не теряют привлекательности с годами.

В этом контексте нержавеющая сталь имеет два ключевых преимущества:

Эстетическая: она отражает свет, зрительно расширяет пространство, создает чувство порядка и чистоты.

она отражает свет, зрительно расширяет пространство, создает чувство порядка и чистоты. Практическая: эксперты отмечают, что этот материал чрезвычайно устойчив к износу, долговечен и максимально прост в уходе, что делает его идеальным для зон с интенсивным ежедневным использованием.

Как интегрировать тренд в дом и не "заморозить" уют

Новая тенденция совсем не призывает превращать гостиную в металлический ангар или полностью отказываться от дерева. Напротив, отчеты за 2026 показывают, что теплые деревянные оттенки остаются на пике популярности. Однако теперь они должны гармонично сосуществовать с металлическими глянцевыми поверхностями и выразительными элементами из стали. Именно этот смелый микс противоположностей определяет современный стиль домашнего интерьера.

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