У Київ раптово нагряне сніг посеред весни? Коли у столиці чекати на різке похолодання

Синоптичну ситуацію у березні визначав потужний блокуючий антициклон "KONRAD"

На початку квітня у Києві може похолодати. Раптові весняні сюрпризи весни можуть дійти навіть до снігу.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, за розрахунками фахівців сайту Meteofor, з 7 по 11 квітня у столиці України можливе різке похолодання. Температура в цей період може опуститися до +3+7 градусів. У цей час можливі опади у вигляді дощу і навіть снігу.

Погода у Києві

Аналогічної думки дотримуються синоптики сервісу Meteo.ua. Однак вони вважають, що похолодання прийде трохи раніше (з 4 по 8 квітня). У цей час стовпчики термометрів опустяться до 0+8 градусів. У кожний із цих днів можливі опади у вигляді дощу та снігу.

Погода у Києві

Чому майже весь березень був теплим

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, синоптичну ситуацію над здебільшого Євразії визначав потужний блокуючий антициклон "KONRAD". Він займає колосальну територію від Східного Сибіру через Казахстан до України, формуючи масштабну область високого тиску протяжністю понад 5 тисяч кілометрів.

Внаслідок чого атлантичний циклон витісняється на периферію та забезпечує стійку, суху погоду на більшій частині континенту.

Карта синоптичних процесів в Україні

