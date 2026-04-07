В Киеве изменится стоимость проезда: действительно ли он самый дешевый в Украине

Цену не поднимали с 2018 года

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве произойдет подорожание стоимости проезда. Поднятие цен будет точно касаться транспорта, который подчиняется КГГА.

Как отметил Кличко, в столице с 2018 года ни разу не повышали стоимость проезда, поэтому она остается самой низкой в Украине. Заметим, что речь идет именно о государственном транспорте, а не о частных перевозчиках.

"Подорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной", — говорится в сообщении.

Кроме того, Киевсовет проведет перераспределение бюджета и денег, идущих на транспорт. Ведь государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже идут из бюджета Киева, говорит Кличко.

Действительно ли в Киеве самый дешевый проезд

По данным КГГА, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере – 8,00 грн;

в метро — 8,00 грн на одну поездку;

на одну поездку; в маршрутках частных перевозчиков — 15-20 гривен.

Какая стоимость в других крупных городах:

во Львове — 17 грн при оплате картой "ЛеоКарт" (с бесплатной пересадкой 40 мин), 20 грн банковской картой и 25 грн наличными у водителя. Для студентов с "ЛеоКарт" — 8,5 грн;

при оплате картой "ЛеоКарт" (с бесплатной пересадкой 40 мин), банковской картой и наличными у водителя. Для студентов с "ЛеоКарт" — в Днепре — проезд в автобусах стоит до 20 грн , а в электротранспорте (трамваи, троллейбусы) и метро — 10 грн ;

, а в электротранспорте (трамваи, троллейбусы) и метро — ; в Харькове – бесплатный проезд в коммунальном транспорте: метро, трамваях, троллейбусах и части муниципальных автобусов, частные маршрутки – 25-30 грн;

в коммунальном транспорте: метро, трамваях, троллейбусах и части муниципальных автобусов, частные маршрутки – в Одессе — 15 грн в трамваях и троллейбусах, 20 грн в маршрутных такси.

Выходит, что в Киеве цена на проезд не самая дешевая, ведь в Харькове такие же виды транспорта перевозят людей бесплатно. А что касается частных маршруток, то у них цены по Украине примерно одинаковые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что безвозмездный проезд по пенсионному хотят отменить.