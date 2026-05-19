После коммунального транспорта в Киеве подорожают маршрутки: названы три варианта цены

Новые тарифы должны заработать с 15 июля

Повышение стоимости проезда на коммунальный транспорт в Киеве приведет к подорожанию тарифов и у частных перевозчиков. Есть несколько вариантов, которые могут выбрать для себя владельцы столичных маршруток.

Как рассказывает "Телеграфу" соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скрыль, запланированное увеличение цен на проезд в коммунальном транспорте с 8 до 30 грн достаточно большое и превысило ожидания многих.

Вячеслав, если городские власти оставят тарифы в 3,5 раза выше, как отреагирует частный бизнес? Оставит ли цену ниже и переберет на себя транспортные потоки, соответственно и финансы, поднимет ли цену, как это традиционно происходит?

— Следует ожидать повышения и у частных перевозчиков как минимум до цены коммунальной. И это может их немного оживить, позволит увеличить количество частных автобусов и отобрать больше пассажиров у коммунального транспорта. При этом себестоимость перевозок в коммунальном транспорте, после потери части пассажиров, станет еще больше. Спираль деградации транспорта в Киеве совершит еще один виток.

Вячеслав Скрыль

Хотите сказать, что частные перевозчики сейчас, так сказать, бедствуют? Казалось, что у них вполне преуспевающий бизнес.

– Не совсем. Последнее повышение — это шаг отчаяния, они уже не могли работать по старому тарифу. Собственно предыдущие годы это приводило к постепенному уменьшению количества маршруток и они давили на городские власти, чтобы те повысили тарифы в коммунальном, чтобы поднять тоже без потери пассажиров.

То есть частники считают деньги. Они не могли позволить себе просто поднять и лишиться пассажиров. А город для коммунального так сделать может, потеряв и без того нездоровый, но хоть какой-то баланс с частниками.

Новые цены на проезд в Киеве

Частные перевозчики не упустят возможности заработать. Что говорит эксперт о новых тарифах на проезд

Преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов подчеркивает: "Поскольку городские власти являются политическим субъектом, то их действия обычно имеют политическую мотивацию. В то же время частные перевозчики — это бизнес, а бизнес действует рационально с точки зрения максимизации прибыли. Поэтому можно почти не сомневаться, что частные перевозчики будут пытаться извлечь из этой ситуации (повышения цен на коммунальный транспорт) максимум выгоды".

— Я вижу три принципиальных сценария, которые они могут рассматривать:

Первый — сразу поднять вопрос о повышении тарифа до 30 ₴, чтобы синхронизироваться с коммунальным транспортом, мотивируя это необходимостью сохранить нынешний "паритет".

Второй сценарий — также повышение тарифов, но не до уровня 30 ₴, а, например, до 25–28 ₴, чтобы оставаться немного дешевле коммунального транспорта. Приблизительно так же было во время прошлого подорожания до 8 ₴. Тогда частные перевозчики, по крайней мере, некоторые из них, еще долго возили пассажиров по 7 ₴. Таким образом, они забирали у коммунального транспорта платежеспособных пассажиров, тогда как коммунальный транспорт преимущественно перевозил льготников. Платежеспособные пассажиры не видели смысла платить на 1 ₴ больше, ведь маршрутка обычно двигается быстрее, имеет более короткие интервалы движения и часто более удобный маршрут без необходимости пересадок. Переманив платежеспособных пассажиров и приучив их к своим маршрутам, частные перевозчики стали поднимать стоимость проезда.

Третий сценарий – установление тарифов выше 30 ₴. Это могут мотивировать тем, что даже в случае потери части пассажиропотока они все равно будут собирать те же деньги. На самом деле, перевозка слишком больших объемов пассажиров для частного оператора может быть невыгодной, поскольку это повышает затраты на обслуживание подвижного состава. Переполненная маршрутка нуждается в лучшем и более дорогом обслуживании ходовой части и других агрегатов.

Дмитрий Беспалов

Поэтому частные операторы должны тщательно спрогнозировать и смоделировать свою будущую ситуацию, чтобы выбрать наиболее выгодную модель поведения.

Лично я ставлю на второй сценарий и повторение ситуации с прошлым подорожанием: повышение тарифов со стороны маршруток, но сохранение их дешевле коммунального транспорта с целью перехвата большинства платежеспособного спроса с коммунального транспорта на свои маршруты. Какую выгоду от этого получит коммунальный транспорт и городская община — вопрос риторический.

Для справки

В Киеве с 15 июля должен возрасти проезд на городской общественный транспорт с 8 до 30 грн. При этом будет введен единый билет — 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

