Главная ошибка на Вознесение Господне: священник объяснил, чего не следует делать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Священник объяснил, что главное в празднике – не страх, а вера
Самая частая ошибка в день Вознесения Господня — свести смысл праздника только к приметам, запретам или внешним традициям. Нужно помнить о его подлинном духовном содержании.
Что нужно знать:
- Священник ПЦУ назвал главной ошибкой зацикливание на приметах
- Капеллан призвал уделить внимание молитве и благодарности Богу
- Для христиан восточного обряда Вознесения приходится на 21 мая
"Этот праздник о надежде", — объясняет в комментарии "Телеграфу" священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк.
Люди начинают больше бояться "не так что-то сделать" — можно ли стирать, можно ли работать, что будет, если пойдет дождь или кто-то одолжит — но при этом могут найти даже несколько минут для молитвы, благодарения Богу или участия в богослужении.
Военный капеллан объясняет, что суть святая иная – она не в предрассудках, не в страхе перед "нарушением правил". "Христос вознес человеческую природу к Небу, открыл человеку путь к вечной жизни и не оставил мир без Своего присутствия", — объясняет отец Тарас смысл Вознесения.
Священнослужитель подчеркнул, что в этот день следует сосредоточиться не на поверьях, а уделить внимание духовному. Именно это лучше всего соответствует подлинному содержанию праздника.
Самое важное в этот день — не искать тревожных примет и не считать мелких запретов, а постараться хотя бы чуть-чуть открыть сердце Богу: поблагодарить, помолиться, примириться с кем-то, поддержать ближнего и помнить, ради чего существует именно этот праздник
Праздник Вознесения Господня уже прошел для христиан западного обряда, однако для христиан восточного обряда (ПЦУ и Украинская греко-католическая церковь) приходится на 21 мая. В этот день церковь соблюдает определенные правила, среди которых, например, не венчать людей. Однако это связано не с "несчастным" днем, а тем, что во время больших праздников внимание должно быть сосредоточено именно на них.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что церковь не считает употребление алкоголя на вознесение грехом. Более того, это касается и других праздников, ведь осуждается злоупотребление.