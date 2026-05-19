Главная ошибка на Вознесение Господне: священник объяснил, чего не следует делать

Священник объяснил, что главное в празднике – не страх, а вера

Самая частая ошибка в день Вознесения Господня — свести смысл праздника только к приметам, запретам или внешним традициям. Нужно помнить о его подлинном духовном содержании.

Что нужно знать:

Священник ПЦУ назвал главной ошибкой зацикливание на приметах

Капеллан призвал уделить внимание молитве и благодарности Богу

Для христиан восточного обряда Вознесения приходится на 21 мая

"Этот праздник о надежде", — объясняет в комментарии "Телеграфу" священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк.

Люди начинают больше бояться "не так что-то сделать" — можно ли стирать, можно ли работать, что будет, если пойдет дождь или кто-то одолжит — но при этом могут найти даже несколько минут для молитвы, благодарения Богу или участия в богослужении. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Военный капеллан объясняет, что суть святая иная – она не в предрассудках, не в страхе перед "нарушением правил". "Христос вознес человеческую природу к Небу, открыл человеку путь к вечной жизни и не оставил мир без Своего присутствия", — объясняет отец Тарас смысл Вознесения.

Священнослужитель подчеркнул, что в этот день следует сосредоточиться не на поверьях, а уделить внимание духовному. Именно это лучше всего соответствует подлинному содержанию праздника.

Самое важное в этот день — не искать тревожных примет и не считать мелких запретов, а постараться хотя бы чуть-чуть открыть сердце Богу: поблагодарить, помолиться, примириться с кем-то, поддержать ближнего и помнить, ради чего существует именно этот праздник о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Праздник Вознесения Господня уже прошел для христиан западного обряда, однако для христиан восточного обряда (ПЦУ и Украинская греко-католическая церковь) приходится на 21 мая. В этот день церковь соблюдает определенные правила, среди которых, например, не венчать людей. Однако это связано не с "несчастным" днем, а тем, что во время больших праздников внимание должно быть сосредоточено именно на них.

