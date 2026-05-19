Проезд по 30 грн в Киеве: почему выбрали именно такую цену

Выбор тарифа может быть связан с политическими факторами

Летом стоимость проезда в общественном транспорте Киева может взлететь с 8 до 30 гривен. Такую цену могли выбрать не только из-за экономических расчётов, а резкое подорожание может привести к серьёзным последствиям для города.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.

30 грн за поездку: почему именно столько

Эксперт объясняет, что тариф зависит не только от экономики, но и от решения властей. Его можно сделать как максимально высоким, так и максимально низким, и всё зависит от того, кто покрывает расходы: пассажиры или городской бюджет.

"Экономическое обоснование" также можно легко менять. Если больше тратить и возить меньше пассажиров – себестоимость перевозки одного пассажира автоматически растет. Поэтому сам по себе аргумент об "экономически обоснованном тарифе" не является абсолютно объективным и неизменным", — объясняет собеседник.

Беспалов считает, что при повышении тарифа могли учитывать не только мнение специалистов по транспорту, но и политические факторы.

"Ведь мэр (городской глава Киева — Виталий Кличко, — ред.) фактически нарушает свое предыдущее обещание не повышать тарифы, да еще и сразу выходит на один из самых высоких тарифов в Украине", — добавляет он.

Эксперт подчеркивает, что Киев не станет "самым дорогим" по стоимости проезда, а будет "одним из самых дорогих", ведь, к примеру, во Львове проезд тоже стоит 30 гривен. Собеседник не исключает, что именно такой психологический предел и показался политически более приемлемым.

Справка: во Львове при оплате наличными поездка на общественном транспорте с середины мая 2026 года будет стоить 30 грн — это один из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате стоимость ниже: 23 грн — при оплате картой "ЛеоКарт" или через мобильное приложение LeoCard и 26 грн — при бесконтактной оплате банковской картой или телефоном. Студентам — 11,5 грн.

Кроме того, повышение тарифа может привести к уменьшению пассажиропотока, а это в свою очередь повысит себестоимость перевозки одного пассажира еще больше.

"В определенных сценариях может оказаться, что слишком резкое повышение тарифов даже уменьшит общие налоговые поступления из-за охлаждения экономической активности, изменения транспортного поведения населения или даже постепенного оттока людей из города в среднесрочной перспективе", — подытожил Беспалов.

Что известно о подорожании проезда в Киеве

В столице с 15 июля должна вырасти стоимость проезда в общественном транспорте с 8 до 30 грн. При этом будет введен единый билет — 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

В Киеве хотят сделать стоимость разового проезда на уровне 30 грн.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, хотят ввести систему скидок при пополнении транспортной карты. Цена одной поездки будет зависеть от количества купленных поездок:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

46 поездок – 1088 грн;

62 поездки – 1463 грн;

92 поездки – 2 156 грн;

124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, ​​автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.

Какие тарифы планируют ввести в Киеве.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Они будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул – 25% (во время учебного года – бесплатно).

Также в столице хотят ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

