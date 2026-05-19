Гроза на Вознесение — не "кара Божья": священник ПЦУ объяснил, что она означает

По прогнозу, непогода накроет большинство областей Украины 21 мая

Гроза на Вознесение не предвещает ничего, считают в Православной церкви Украины. Это прежде всего природное явление, а церковь учит не связывать их с гневом Божиим на людей.

"Церковь предостерегает христиан от предрассудков и страхов, когда любую непогоду люди начинают воспринимать как прямое наказание или особый мистический знак", — отмечает священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк в комментарии "Телеграфу". Он напоминает – по Священному Писанию природа живет по законам, установленным Богом.

Христианин должен реагировать на природные явления спокойно с молитвой и доверием к Богу. Во время грозы можно помолиться, поблагодарить Господа за Его опеку, попросить защиты для себя и близких о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Военный капеллан говорит, что не следует искать в грозе или других явлениях природы скрытых знаков. Приметы возникают, ведь на большие праздники люди просто обращают все больше внимания. Но часть из них – лишь элемент народной культуры, и вера на них не должна строиться.

Если на Вознесение гремит гроза – это не повод для паники или мыслей о "наказании". Лучше воспринять это как напоминание о величии Божьего творения и провести праздник в мире, молитве и добрых мыслях. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Напомним, по народному поверью гроза и дождь на Вознесение Господне считаются плохим знаком. Согласно народным верованиям, непогода в этот день предвещает неурожай, болезни людей и скота, а также холодное лето. Отметим, праздник Вознесения для христиан восточного обряда приходится на 21 мая. В этот день грозы прогнозируют в большей части Украины.

Прогноз погоды на 21 мая. Источник: Укргидрометцентр

