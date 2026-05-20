Укр

Помогали открыть всей семьей: родители удивили сеть оригинальной идеей подарка (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подарок на день рождения
Подарок на день рождения. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такой необычный сюрприз ребенку точно запомнится надолго

Одна из украинских семей, которая ведет свой блог в социальной сети, оригинально подошла к идее подарка для своего сына. Точнее сказать, к упаковке этого сюрприза.

Снаружи коробка была упакована в праздничную бумагу, но под ней ребенка ждала настоящая неожиданность — для открытия коробки понадобилось полностью раскрутить сложную конструкцию. Соответствующие видео были опубликованы в TikTok на странице victory_zlenko_fam.

В ходе этого мини-испытания парень вместе со своей семьей принялись раскручивать гайки, из которых вокруг коробки была настоящая клетка.

Идея вызвала одновременно удивление и восторг, поскольку подарок пришлось "зарабатывать" терпением и усилиями.

Потратив большое количество времени, имениннику таки удалось извлечь ту самую заветную коробку. В шутку он предположил, что там может находиться пакет конфет и ради этого он так сильно старался.

Однако на самом деле под сложной конструкцией находился подарок, который привел парня в настоящий восторг. Родители подарили ему iPhone, который он так сильно хотел.

Позже появилось видео, в котором рассказали, что отец парня три дня закручивал гайки, пока сын был в школе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что магазин "Сильпо" вляпался в курьез с фруктами для детей.

Теги:
#Семья #Подарок #Айфон #Курьез #Сюрприз