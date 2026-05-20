Помогали открыть всей семьей: родители удивили сеть оригинальной идеей подарка (видео)

Такой необычный сюрприз ребенку точно запомнится надолго

Одна из украинских семей, которая ведет свой блог в социальной сети, оригинально подошла к идее подарка для своего сына. Точнее сказать, к упаковке этого сюрприза.

Снаружи коробка была упакована в праздничную бумагу, но под ней ребенка ждала настоящая неожиданность — для открытия коробки понадобилось полностью раскрутить сложную конструкцию. Соответствующие видео были опубликованы в TikTok на странице victory_zlenko_fam.

В ходе этого мини-испытания парень вместе со своей семьей принялись раскручивать гайки, из которых вокруг коробки была настоящая клетка.

Идея вызвала одновременно удивление и восторг, поскольку подарок пришлось "зарабатывать" терпением и усилиями.

Потратив большое количество времени, имениннику таки удалось извлечь ту самую заветную коробку. В шутку он предположил, что там может находиться пакет конфет и ради этого он так сильно старался.

Однако на самом деле под сложной конструкцией находился подарок, который привел парня в настоящий восторг. Родители подарили ему iPhone, который он так сильно хотел.

Позже появилось видео, в котором рассказали, что отец парня три дня закручивал гайки, пока сын был в школе.

