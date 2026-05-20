Эксперты считают это авто одним из лучших для пенсионеров: что может оттолкнуть от покупки

Модель, выбранная экспертами, сочетает в себе компактные размеры и функциональный интерьер

С возрастом многие автомобилисты теряют интерес к высокой скорости и сложной электронике. Вместо этого на первый план выходят повседневный комфорт, безопасность и общая практичность машины.

"Телеграф", ссылаясь на экспертов портала Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Специалисты рекомендуют выбирать модели с автоматической коробкой передач, мягкой подвеской для сглаживания кочек и широкими дверями для удобной посадки. Также среди важных опций выделяют эргономичные кресла, которые хорошо поддерживают спину и снижают нагрузку в поездках.

Одним из хороших вариантов является Hyundai Kona.

Достоинства машины:

Hyundai Kona сочетает в себе компактные размеры и функциональный интерьер. Сиденья расположены на удобной высоте, а приборная панель проста в использовании. Объем багажника составляет 374 литра, чего достаточно для повседневных нужд. В стандартную комплектацию входят системы помощи водителю, включая систему контроля слепых зон и камеру заднего вида.

Цена:

Возможно, существенным минусом авто можно назвать довольно высокий ценник на вторичном рынке, который в среднем стартует от 12-15 тысяч долларов.

