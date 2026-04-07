В Києві зміниться вартість проїзду: чи дійсно він найдешевший в Україні

Ціну не піднімали з 2018 року

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві відбудеться подорожчання вартості проїзду. Підняття цін точно стосуватиметься транспорту, який підпорядковується КМДА.

Як зазначив Кличко, у столиці з 2018 року жодного разу не підвищували вартість проїзду, тому вона залишається найнижчою в Україні. Зауважимо, що йдеться саме про державний транспорт, а не приватних перевізників.

"Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Київрада проведе перерозподіл бюджету та грошей, які йдуть на транспорт. Адже держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва, каже Кличко.

Чи дійсно в Києві найдешевший проїзд

За даними КМДА, вартість проїзду в міському пасажирському транспорті:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері – 8,00 грн;

у метро — 8,00 грн на одну поїздку;

на одну поїздку; у маршрутках приватних перевізників — 15-20 гривень.

Яка вартість в інших великих містах:

у Львові — 17 грн при оплаті карткою "ЛеоКарт" (з безкоштовною пересадкою 40 хв), 20 грн банківською карткою та 25 грн готівкою у водія. Для студентів з "ЛеоКарт" — 8,5 грн;

при оплаті карткою "ЛеоКарт" (з безкоштовною пересадкою 40 хв), банківською карткою та готівкою у водія. Для студентів з "ЛеоКарт" — у Дніпрі — проїзд в автобусах коштує до 20 грн , а в електротранспорті (трамваї, тролейбуси) та метро — 10 грн ;

, а в електротранспорті (трамваї, тролейбуси) та метро — ; у Харкові — безкоштовний проїзд у комунальному транспорті: метро, трамваях, тролейбусах та частині муніципальних автобусів, приватні маршрутки — 25-30 грн;

у комунальному транспорті: метро, трамваях, тролейбусах та частині муніципальних автобусів, приватні маршрутки — в Одесі — 15 грн у трамваях і тролейбусах, 20 грн у маршрутних таксі.

Виходить, що в Києві ціна на проїзд не є найдешевшою, адже у Харкові такі ж види транспорту перевозять людей безкоштовно. А щодо приватних маршруток, то в них ціни по Україні приблизно однакові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що безоплатний проїзд по пенсійному хочуть скасувати.