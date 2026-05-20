"Самая опущенная каста": ученый развенчал миф о гордом волке-одиночке

Для некоторых хищников жизнь без стаи почти невозможна

На самом деле стереотип о "волке-одиночке" в природе — это не символ силы и свободы. Ведь волки живут стаями, поэтому одиночки – это изгнанники.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, встретить волка-одиночку можно где угодно, но это будет больное и истощенное животное.

"Волк-одиночка, если брать по этологическим особенностям волков, — это наиболее "опущенная" каста. Изгнанник, который не может сам охотиться, он обычно может быть болен, он бывает болен чесоткой, там зубы повреждены", — говорит эксперт.

Он отмечает: "Тот одиночка, которого нашли с ошейником в Чернобыльской зоне — он был весь съеден паразитами, чесоткой. В желудке куча глистов, и он ел подножный корм".

Зоолог объясняет, что одиночки не то, что не способны нормально охотиться сами, они даже есть нормально не могут. Стая для хищников – это не просто семья, это система, которая научена охотиться вместе.

"Того волка-одиночку кажется даже другая стая как раз и умертвила — то есть он зашел на их территорию, он нарушил их условия, он был изгнанник — они его и обнулили", — резюмирует Дикий.

Для справки

Волк — это хищное млекопитающее из семьи псовых, добывающее пищу самостоятельно активным поиском и преследованием жертв. Взрослый волк обычно больше овчарки: длина тела с головой и без хвоста достигает 135-160 см, хвост — 40-52 см. Высота в плечах 80-95 см. Вес обычно 45-60 кг. На территории Евразии насчитывается 10—15 подвидов, где-то столько же в Северной Америке. Волки активны преимущественно в ночные часы, но иногда их можно встретить и днем.

