Забудьте о видимых розетках: простые дизайнерские хитрости в 2026
Идеи, изменяющие вид квартиры
Иногда именно мелочи портят вид идеального интерьера – и розетки как раз из таких. Их невозможно игнорировать, но мириться с их видом тоже не хочется.
Есть обыкновенные методы сделать их практически незаметными без ремонта и излишних издержек. О них подробно написали в "femcafe".
Как сделать так, чтобы они были менее заметны
Скрыть за декоративными панелями
Одно из решений – декоративные крышки или панели. Их можно выкрасить под цвет стены или оклеить обоями, чтобы они буквально сливались с фоном. Когда нужно – панель открывается, а в остальное время розетки просто "исчезают".
Встроить в мебель
Еще один вариант – перенести розетки на мебель. Например, спрятать их сбоку шкафа, комода или полки. Так они остаются удобными в использовании, но не портят вид комнаты.
Замаскировать цветом
Простой трюк – покрасить крышки розеток в тот же оттенок, что и стена. Они не исчезают полностью, но перестают привлекать внимание и выглядят гораздо аккуратнее.
Магнитные накладки
Есть также съемные магнитные крышки. Они могут быть выполнены в минималистском стиле или иметь декоративный вид и легко устанавливаются без сложных изменений в отделке.
Меньше кабелей — более чистый вид
И, наконец, важный момент — порядок с проводами. Чем меньше видимых кабелей, тем аккуратнее кажется пространство, а розетки автоматически перестают быть проблемой интерьера.
