Заморозки и сильные ливни. Каким областям не повезет с погодой в ближайшее время

Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с

Средина мая не порадует украинцев хорошей и теплой погодой. Ведь вскоре некоторые области ожидают заморозки и сильные ливни.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, в западных областях в период с 13 по 15 мая местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы до -3 °C. Также в это время Украину накроют сильные дожди.

"В эти дни осадки охватят все регионы Украины, в центральных и северных областях местами дожди будут сильными", — говорит Кибальчич.

По данным Ventusky, заморозки до -1 градуса могут накрыть горные регионы Карпат 14 мая. Однако уже днем температура будет достигать +20 градусов. Теплее всего будет на востоке — до +23 градусов, а вот на западе местами ожидается до +10 градусов.

Погода в Украине 14 мая. Данные: Ventusky

Сильный ливень синоптики прогнозируют на 13 мая, среду. Гроза и осадки накроют преимущественно центральные, северные и южные области. Также дождь возможен на западе.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, с 13 по 15 мая заморозки не прогнозируются. На западе ночью столбик термометра покажет до +5 градусов, а днем воздух будет прогреваться от +11 до +17 градусов. Однако сильные осадки и возможные грозы накроют большинство регионов.

Погода в Украине 14 мая. Данные: Укргидрометцентр

