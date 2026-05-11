Заморозки и сильные ливни. Каким областям не повезет с погодой в ближайшее время
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с
Средина мая не порадует украинцев хорошей и теплой погодой. Ведь вскоре некоторые области ожидают заморозки и сильные ливни.
Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале "После жары — резкое похолодание: где в Украине ударят заморозки уже совсем скоро".
По словам синоптика, в западных областях в период с 13 по 15 мая местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы до -3 °C. Также в это время Украину накроют сильные дожди.
"В эти дни осадки охватят все регионы Украины, в центральных и северных областях местами дожди будут сильными", — говорит Кибальчич.
По данным Ventusky, заморозки до -1 градуса могут накрыть горные регионы Карпат 14 мая. Однако уже днем температура будет достигать +20 градусов. Теплее всего будет на востоке — до +23 градусов, а вот на западе местами ожидается до +10 градусов.
Сильный ливень синоптики прогнозируют на 13 мая, среду. Гроза и осадки накроют преимущественно центральные, северные и южные области. Также дождь возможен на западе.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, с 13 по 15 мая заморозки не прогнозируются. На западе ночью столбик термометра покажет до +5 градусов, а днем воздух будет прогреваться от +11 до +17 градусов. Однако сильные осадки и возможные грозы накроют большинство регионов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за переменчивой погоды, заморозков и жары, Украина может потерять урожай популярной ягоды.