Как высадить рассаду в жару: пошаговый план спасения урожая

Капризы природы не устают нас "радовать". Следом за заморозками пришла по-летнему жаркая погода. Изматывающий зной, суховеи вытягивают последнюю влагу из земли, а рассада уже перестояла и требуется немедленная высадка. Что делать?

Людям не уходишь, то им жарко, то холодно, то слишком ветрено, то сыро. Между прочим растениям тоже это все не очень нравится. Но поскольку "у природы нет плохой погоды", нужно приспосабливаться.

Итак, что делать, если установилась жара, а рассада уже слишком долго находится в горшках и кассетах, ведь еще недавно мы ее активно прятали от возвратных заморозков. Растения вытягиваются, у некоторых могут желтеть нижние листочки, требуя простора и дальнейшего роста.

Если по прогнозам синоптиков нет существенных ночных понижений температуры, будем высаживать. И тут для лучшего результата следует соблюсти два условия:

Высаживаем рассаду вечером, чтобы за ночь она успела хоть немного привыкнуть и начать укоренение. Утром над рассадой следует сделать затенение, хотя бы временное, хотя бы на сутки-двое.

Это может быть растянутая на кольях затеняющая сетка либо белое агроволокно. Либо следует самим придумать что-нибудь аналогичное, ведь растения сами себя не закроют от солнца.

Про регулярный полив нет смысла напоминать, это первостепенное условие в выращивании любой рассады.

Есть еще такой момент: в защите растений от высоких температур и связанных с этим стрессов огромное значение играет кремний. И будет очень хорошо, если спустя неделю после высадки, вы обработаете свои посадки, например, таким стимулятором отечественного производителя как "Крапля життя — иммунитет до спеки". Это и недорого, и весьма эффективно — проверено лично.

Как правильно сажать растения в жару. Инфографика подготовлена с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать с розами в мае, чтобы они засыпали вас цветами.