Заморозки ушли, началась "жара": как после погодных качелей сохранить сад и урожай

Четыре совета помогут вам стабилизировать растения

Погода в Украине нестабильная. Лишь три дня назад мы кутались в куртки, спасая рассаду от ночных заморозков, а уже сегодня столбики термометров стремительно взлетели к отметкам настоящего летнего "ада". Такой резкий перепад температур – это огромный стресс для растений, который может привести к потере урожая.

"Телеграф" собрал советы, как стабилизировать состояние вашего сада и огорода.

Правильный режим полива

Забудьте о поливе в разгар дня. Капли воды на листьях под прямым солнцем превращаются в природные линзы, которые оставляют на растении тяжелые термические ожоги. Следует поливать только поздно вечером или ранним утром. Не используйте ледяную воду прямо из скважины. Для растений, уже находящихся в шоковом состоянии, это "температурный удар" по корням. Используйте только отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Мульчирование — ваш "климат-контроль"

Чтобы корни не перегревались днем и не переохлаждались ночью, создайте защитный слой на почве. Используйте солому, скошенную траву или агроволокно. Это поможет удержать влагу в земле и сгладить резкие скачки температуры в прикорневой зоне.

Антистрессовая терапия

Растениям, как и людям, нужна поддержка во время кризиса. Использование специальных стимуляторов поможет им адаптироваться к погодным аномалиям.

Создание тени

Нежнейшие культуры (капуста, салат, молодая рассада) нуждаются в физической защите от агрессивного ультрафиолета. Накройте грядки тонким белым агроволокном. Оно работает как универсальный щит – защищает от остатков ночного холода и в то же время рассеивает горящие солнечные лучи днем.

