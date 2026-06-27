Телефон может работать дольше во время отключений света: 5 "золотых" лайфхаков

Вы удивитесь, насколько эффективны эти простые действия

Телефон может работать на одном заряде значительно дольше, для этого есть простые и действенные способы. Сохранение заряда смартфона актуально сейчас, когда из-за жары в Украине могут вернуться отключения света.

"Телеграф" рассказывает, как увеличить время работы смартфона от одного заряда почти вдвое. Описали действенные методы, хорошо работающие в комплексе.

Регулировка яркости экрана. Вместо привычных 70-80% яркость нужно снизить до 30-50%. Это не только сохраняет энергию, но и уменьшает нагрузку на зрение.

Беспроводные соединения. Если Wi-Fi, Bluetooth и GPS не используются, их лучше отключить. Если они активны, идет постоянный поиск сетей и устройств, на который уходит много энергии.

Фоновые процессы. Они являются невидимыми "пожирателями" энергии. Проверьте список установленных приложений — если есть те, которые работают в фоновом режиме и редко нужны, выключите или удалите их. Это значительно продлит работу телефона на одном заряде.

Живые обои. Эти подвижные заставки нагружают процессор и потребляют энергию. Для ее экономии от них лучше отказаться, заменив на статическое изображение в приглушенных тонах.

Режим энергосбережения. Он способен ощутимо продлить автономную работу телефона путем ограничения некоторых функций.

Как снизить потребление энергии на телефоне Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Кроме того, важно регулярно обновлять программное обеспечение. Разработчики постоянно совершенствуют систему, оптимизируя работу устройства и улучшая управление энергопотреблением.

Также следует разобраться с настройками синхронизации данных. Снизить потребление энергии телефоном можно уменьшив частоту автоматического обновления почты, социальных сетей и других приложений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может сделать каждый украинец, чтобы снизить вероятность массовых отключений. Эти простые действия разгрузят систему.