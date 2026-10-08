Киевский дом с крылатыми обнаженными девами: где искать легендарное сооружение (фото и карта)

Необычное здание уцелело во время Второй мировой войны

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В самом сердце Киева, в шаге от театра имени Ивана Франко, скрывается уникальное здание, которое часто называют младшим, но менее известным собратом знаменитого Дома с химерами. Речь идет о "Доме с крылатыми гуриями".

Памятник архитектуры расположен на углу улицы Ольгинской и площади имени Франко. Он чудом пережил две мировые войны и разрушительные пожары ХХ века, сообщает паблик "Київські історії".

От усадьбы профессора до доходного дома

История этого участка уходит корнями в XIX век, когда вся территория вокруг принадлежала огромной усадьбе профессора Фридриха Меринга. В конце 1890-х годов земли начали распродавать под застройку.

Престижный угол на Ольгинской выкупил купец Леон Гольдштейн. Для возведения роскошного четырехэтажного здания он пригласил известного киевского архитектора Николая Яскевича. Он выбрал популярный тогда стиль эклектики с выраженными неомавританскими мотивами.

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: facebook.com/groups/story.kiev.ua

Загадочные стражи фасадных линий

Свое поэтическое название здание получило благодаря главной изюминке экстерьера — скульптурным элементам. Фасад украшают фигуры крылатых гурий (мифических крылатых созданий из восточных легенд), которые визуально поддерживают массивные эркеры и балконы.

Как и большинство центровых зданий той эпохи, проект задумывался как доходный:

Первый этаж отдали под элитные магазины и коммерческие конторы.

отдали под элитные магазины и коммерческие конторы. Верхние этажи сдавались под просторные комфортабельные квартиры.

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Дом с крылатыми гуриями в Киеве/Фото: kiev-foto.info

Чудо выживания в сентябре 1941-го

В сентябре 1941 года центр Киева — включая Крещатик и прилегающие улицы — был стерт с лица земли серией мощнейших взрывов и масштабных пожаров. Историческая застройка улицы Ольгинской погибла практически полностью. Однако здание № 2/1 устояло, став одним из немногих уцелевших архитектурных свидетелей старого Киева.

Дом с крылатыми гуриями на карте Киева

Дом с крылатыми гуриями на карте Киева

Дом-музей украинской богемы

Благодаря соседству с Национальным театром имени Ивана Франко, послевоенная история дома оказалась тесно связана с миром искусства. В советские годы (когда улица носила имя Маяковского) квартиры здесь предоставляли легендам отечественной сцены и кинематографа:

1944–1966 годы: здесь жил и работал выдающийся режиссер и актер, народный артист СССР Гнат Юра.

здесь жил и работал выдающийся режиссер и актер, народный артист СССР Гнат Юра. Звёздные соседи: в этом же доме проживали народные артисты Дмитрий Милютенко и всенародный любимец Николай Яковченко.

Настоящее время

В 1970 году здание официально получило статус памятника архитектуры местного значения. Сегодня исторический фасад полностью отреставрирован, а дом сохраняет статус элитного жилого фонда. Нижний уровень здания, как и больше века назад, занимают престижные заведения и ювелирные бутики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевские районы со старой пятиэтажной застройкой до сих пор обладают особенностью, которой часто не хватает современным жилым комплексам. Речь идет не о состоянии домов, а о том, как в свое время планировали весь район.