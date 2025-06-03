Туда так просто не попасть: как выглядит Дом с химерами в Киеве

Место отличается оригинальной лепниной на животную тематику

Дом с химерами считается одним из самых популярных памятников архитектуры неоготического стиля в Киеве. Он украшен скульптурами на тему животного мира, а также мифическими существами. Попасть в Дом с химерами тоже не так просто. Также в Киеве можно увидеть интересный дом с кошками.

Дом с химерами расположен в Киеве на улице Банковой. Его построил архитектор Владислав Городецкий в 1901-1903 годах, в то время как украшения исполнил скульптор Элио Саля. Собственно, благодаря нестандартным скульптурным украшениям на мифологическую и охотничью тематику, место и стали называть Домом с химерами. А все потому, что у Городецкого была страсть к охоте.

Дом с химерами снаружи, фото Kiyv maps

В стены вмуровали бетонные головы таких животных, как слонов, носорогов, антилоп и крокодилов. На колоннах можно увидеть изображение ящериц. А вот водостоками служат "головы" слонов. На крыше здания возвышаются лягушки и морские чудовища.

Дом с химерами построен на животную тематику, фото из сети

Интерьер памятки также соответствует животной тематике. Здесь можно увидеть художественные росписи, мрамор, лепнину, деревянные резьбы, витражи и винтовые лестницы. Лепнину, в частности, выполнили на стенах, где изображены мальчики с крыльями, а также луки, стрелы и птичьи лапы. В то время как на потолке есть лепнины экзотических фруктов, например, ананасов.

На стенах здания – лепнина, фото "Спрага: в Києві цікаво"

В холле висит светильник-торшер в форме рыб, окутанных водорослями и цветками лотоса. Плафоны декорированы гирляндами из фруктов и веток винограда, а розетка плафона сделана как морская звезда.

Плафон в виде морской звезды, фото "Київ цікавий"

В Доме с химерами можно увидеть немало картин на охотничью тематику, а также черепа, рога и чучела, которые являются трофеями Городецкого. У лестницы и в комнатах воссоздали красочные панно. Интересными в здании являются грубы, украшенные майоликовыми изразцами. Особенно отличается печь в стиле рококо, сопровождаемая женской фигурой с вазой.

Зал в Доме с химерами, фото md-ukraine.com

Печь в Доме с химерами, фото "Спрага: в Києві цікаво"

Дом с химерами расписан фресками, фото Kiyv maps

Раньше, чтобы попасть в Дом с химерами, нужно было заранее записываться на экскурсию. Это было возможно в те дни, когда не планировалось официальных приемов иностранных делегаций. В настоящее время место служит резиденцией президента Украины Владимира Зеленского. Там он проводит встречи с международными партнерами.

В Доме с химерами есть интересные скульптуры, фото AD magazine

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