Фото дня. Как киевляне с детьми и животными спали вдоль путей метро

Россияне воюют против украинцев без правил и человечности

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После предупреждений о высокой угрозе массированного российского удара по Киеву многие провели ночь в метро. Прячась от российских ракет, киевляне спустились в подземку с детьми и домашними любимцами.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал очередную ночевку киевлян в метро из-за вражеских обстрелов. Вдоль платформы и путей на полу, подложив спортивные коврики или одеяла, лежат десятки людей, пытаясь отдохнуть в условиях очередной террористической атаки РФ на Киев.

Можно увидеть несколько палаток, но большинство устроились на ночлег прямо на полу. Люди накрываются пледами, приносят с собой подушки.

Киевляне ночевали в метро из-за очередной российской атаки. Фото: Ян Доброносов

Рядом с ними – детская обувь, бутылки с водой, личные вещи и даже переноска для домашних питомцев. Этот красноречивый кадр является очередным свидетельством того, что Россия воюет с мирными людьми, пытаясь убить как можно больше украинцев.

Последствия атаки на Киев 7 октября — есть погибшие

Ночью в среду, 7 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах. В Дарницком районе погибли два человека. Там в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 6 октября Москву и область атаковали сотни дронов. Возник масштабный пожар на Линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Володарская", вражескую столицу также охватил авиаколлапс.