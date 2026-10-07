Россия атаковала Киев баллистикой, есть погибшие. Как выглядит место одного из прилетов (репортаж Яна Доброносова)
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Россия продолжает террористические атаки
Ночью в среду, 7 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Прогремели взрывы, последствия ночной атаки зафиксированы в четырех районах, известно о двух погибших.
В КГВА сообщили, что в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Там обломки упали на территории гаражного кооператива.
Также возник масштабный пожар на складских помещениях в Подольском районе. В Оболонском районе есть попадание на территории нежилой застройки. В Шевченковском — также попадание на территории нежилой застройки.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал пожар в Подольском районе. Огонь охватил целый склад.
Накануне украинцев предупредили, что Россия готова нанести массированный удар по Украине. В вечернем обращении 6 октября президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на обновленные данные разведки, призвал не игнорировать тревоги и спускаться в укрытия.
Вечером, из-за высокой угрозы атаки, много киевлян собрались в метро. Люди прячут от вражеских ракет детей и животных.
Еще вечером россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Крылатые ракеты врага зашли в воздушное пространство Украины около 6 часов утра 7 октября. Работают Силы ПВО. По состоянию на 6:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 6 октября Москву и область атаковали сотни дронов. Возник масштабный пожар на Линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Володарская", вражескую столицу также охватил авиаколлапс.