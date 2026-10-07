Укр

Россия атаковала Киев баллистикой, есть погибшие. Как выглядит место одного из прилетов (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
Читати українською
В столице возникли пожары Новость обновлена 07 октября 2026, 07:37
В столице возникли пожары. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Россия продолжает террористические атаки

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Ночью в среду, 7 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Прогремели взрывы, последствия ночной атаки зафиксированы в четырех районах, известно о двух погибших.

В КГВА сообщили, что в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Там обломки упали на территории гаражного кооператива.

Россия атаковала Киев 7.10.2026, последствия
Часть столицы накрыл дым. Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала Киев 7.10.2026, последствия
Огонь виден издалека. Фото: Ян Доброносов

Также возник масштабный пожар на складских помещениях в Подольском районе. В Оболонском районе есть попадание на территории нежилой застройки. В Шевченковском — также попадание на территории нежилой застройки.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал пожар в Подольском районе. Огонь охватил целый склад.

Пожар на складе в Подольском районе после атаки РФ 7.10.2026
Огонь охватил складские помещения. Фото: Ян Доброносов
Пожар на складе в Подольском районе после атаки РФ 7.10.2026
Повреждения существенные. Фото: Ян Доброносов
Пожар на складе в Подольском районе после атаки РФ 7.10.2026
Человек на месте прилета. Фото: Ян Доброносов
Пожар на складе в Подольском районе после атаки РФ 7.10.2026
Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов
Пожар на складе в Подольском районе после атаки РФ 7.10.2026
Склады получили существенные повреждения. Фото: Ян Доброносов

Накануне украинцев предупредили, что Россия готова нанести массированный удар по Украине. В вечернем обращении 6 октября президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на обновленные данные разведки, призвал не игнорировать тревоги и спускаться в укрытия.

Вечером, из-за высокой угрозы атаки, много киевлян собрались в метро. Люди прячут от вражеских ракет детей и животных.

Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Многие киевляне ищут укрытия в метро. Фото: Ян Доброносов
Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Люди спят под землей из-за российских атак. Фото: Ян Доброносов
Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Малышка вынуждена прятаться от российских ракет. Фото: Ян Доброносов
Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Мама с малышом ночует в метро. Фото: Ян Доброносов
Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Люди приходят со своими любимцами. Фото: Ян Доброносов
Люди прячутся в метро от российской атаки 7 октября
Россияне не дают жизни не только людям, но и животным. Фото: Ян Доброносов

Еще вечером россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Крылатые ракеты врага зашли в воздушное пространство Украины около 6 часов утра 7 октября. Работают Силы ПВО. По состоянию на 6:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 6 октября Москву и область атаковали сотни дронов. Возник масштабный пожар на Линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Володарская", вражескую столицу также охватил авиаколлапс.

Теги:
#Киев #Жертвы #Атака #Ян Доброносов #баллистика