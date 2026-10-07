Может ли РФ полностью уничтожить мосты в Киеве: эксперт оценил угрозу для столицы и дал советы

Автобусы — на мост, авто — по номерам: какие решения могут принять власти

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Один поврежденный мост — и Киев сразу ощущает, насколько зависит от переправ через Днепр. Если из строя выйдут одновременно несколько мостов, часть города потеряет нормальное транспортное сообщение с другой. Реально ли оставить Киев без мостов и что делать городу, если отдельные переправы придется закрыть?

Инженер-конструктор и урбанист Дмитрий Макагон считает, что полностью разрушить все киевские мосты маловероятно, однако власти уже сейчас следует готовить сценарии на случай повреждения нескольких переправ — от ограничения движения авто до запуска паромов, понтонов и увеличения количества электричек.

Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Он объяснил, что могут сделать власти и сами киевляне, если мост через Днепр станет недоступным и как не допустить транспортного коллапса во время атак.

Ракета может промахнуться, а дрон бьет точнее: что выдерживают мосты

Макагон сомневается, что россиянам удастся оставить город без переправ. Свое предположение он объясняет так.

"Они нас не жалели все это время. Если бы могли, уже бы это сделали. Так же, как и мы бы разрушили им Крымский мост, если бы могли", — говорит Дмитрий Макагон.

По его словам, мост — очень крепкая конструкция, и разрушить ее на расстоянии сложно. Дроны точнее, потому что управляются через ретрансляторы (устройства, передающие сигнал). После пяти попаданий в Южный мост на вантах (стальных канатах, держащих полотно) есть деформации, но пока не критические.

"Россияне это прекрасно понимают, потому что у них тоже есть инженеры. Пока это больше похоже на террор", — считает Макагон.

С ракетами, по его оценке, по-другому. Боевая часть "Искандера" примерно в пять раз мощнее дронова, так что вреда будет больше. Но ракеты менее точны.

"Они могут отклониться на 10 метров. Для моста, где нужно попасть именно в узел, это уже критично. Я помню видео, где ракета по Гаванскому мосту просто пролетела в воду", — рассказывает инженер.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов объяснял, что все киевские мосты внеклассны, то есть их параметры выходят за пределы стандартных типов. В то же время все они построены по типовым схемам, в частности, вантовой, балочной и арочной. Южный мост вантовый. У каждой схемы есть слабые узлы, а систематические попадания в них могут лишить сооружение несущей способности.

Впрочем, разрушить Южный мост дронами, по оценке Беспалова, врагу не удастся. Значительный вред можно нанести только систематически ударяя в одно слабое место, а сделать это сложно из-за масштабов сооружения. Эксперт называет это "чисто математической задачей": для каждого моста существует количество средств поражения, которое выводит его из строя. Для Южного понадобятся десятки или даже сотни таких средств. Беспалов напоминает об Антоновском мосту на Херсонщине и предостерегает, что не является военным экспертом.

Макагон допускает, что один или два моста в теории можно вывести из строя. Но перерезать все переправы через Днепр, по его словам, "почти невероятно".

Власти, по его словам, усиливают объектовое ПВО, в том числе автоматическими турелями. Физическая защита мостов сетками и дополнительными конструкциями тоже возможна, но не быстра. Такая защита выдерживает один прилет и разрушается сама. К тому же Россия постоянно меняет оружие.

"Сначала россияне атаковали обычными шахедами, мы разработали противодействие, и они уже не долетали. Теперь они запустили реактивные шахеды, и мы снова ищем противодействие", – рассказывает Дмитрий Макагон.

Затор под тревогой: почему автобусы должны ехать первыми

Отдельную опасность Макагон видит в пробках во время тревоги. Риск состоит в том, что люди и транспорт скапливаются у мостов.

"Очень важно, чтобы не было пробок во время тревоги. Если летит дрон, людям некуда деваться", — говорит Макагон.

Для этого, по его мнению, нужен приоритет общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки перевозят гораздо больше людей на меньшей площади и быстрее покинут мост, если возникнет угроза.

Урбанист называет три мероприятия:

Запретить частным авто движение по самым опасным мостам. Чаще всего, по его словам, бьют по Северному и Южному. Ввести дежурство по номерам : в парные дни едут авто с парными номерами, в нечетные — с нечетными. Макагон напоминает, что так поступали заправки в России во время топливного кризиса. Запретить движение грузовиков по поврежденным мостам, потому что они больше всего нагружают конструкцию.

"Это не от хорошей жизни, и я понимаю, что эти идеи непопулярны. Но, к сожалению, какие-то такие решения, возможно, придется внедрить", — признается Дмитрий Макагон.

Паромы, понтоны, электрички: что еще может взять на себя нагрузку

Идею понтонной переправы Макагон считает нормальной: план Б и план В никогда не излишни. Он давно хотел бы, чтобы на Днепр вернулись паромы.

"В Будапеште на Дунае, в Гамбурге на Эльбе, в Амстердаме паромы широко используют. Это и для жителей комфортно, и для туристов аттракция. Нашу водную артерию мы почти не применяем", — рассказывает Макагон.

О безопасности паромов при дроновых атаках инженер говорит так.

"На мосту в пробке риск не меньше. Вы просто стоите. То же можно сказать о поезде метро, который движется. За опасностью это все может быть равноценно", — отмечает эксперт.

Отдельно он упомянул об увеличении количества электричек, в частности, "Киев-Экспресс". По его словам, это хорошее решение, которое заберет часть пассажиров.

Пока мосты работают с ограничениями, город подстраивается. Из-за перекрытия Подольско-Воскресенского моста сменили маршруты автобусов №№ 110, 111 и 112. Цены на такси между берегами сильно выросли.

Авто или общественный транспорт: что советует киевлянам

Для уменьшения пробок и для безопасности, по словам Макагона, лучше пользоваться общественным транспортом. Но с универсальным советом сложнее.

"Не везде можно добраться общественным транспортом, а при рабочей необходимости часто нужен автомобиль. Мне самому по работе приходится чаще пользоваться автомобилем. Поэтому однозначного решения, к сожалению, нет", — объясняет эксперт.

Он не верит, что просьбы к киевлянам дадут результат, поэтому ставит на регулирование потока. Если ситуация станет критической, власти, по его словам, должны вмешаться.