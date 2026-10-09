Зиму можно пережить проще: названо решение, которого не хватает Киеву

Кабмин должен изменить постановление №393, чтобы упростить закупки и быстрее строить объекты теплоснабжения

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Для подготовки к зиме Киеву не хватает решения Кабинета Министров, которое упростит строительство объектов критической инфраструктуры. Его принятие ускорило бы проведение необходимых закупок.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Сергей Сухомлин, бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. По его словам, речь идет об изменениях в постановление №393. Они должны убрать часть препятствий при реализации проектов, в частности в Киеве, и дать возможность быстрее проводить закупки. Сейчас процедура требует сначала разработать проект и пройти экспертизу, хотя при срочном строительстве это может затянуть работы.

"Мы наработали все эти наработки, они есть в Кабинете Министров, их нужно просто принимать", – сказал Сухомлин об изменениях в постановлении.

Он пояснил, что по действующему порядку строительная компания сначала получает средства на казначейский счет, затем должна подготовить проект и пройти экспертизу. Для объектов, которые строят в сжатые сроки, такая последовательность, по его мнению, не подходит: котельную могут построить раньше, чем завершат проектную документацию.

"Здесь Кабинет Министров должен принять это решение", – подчеркнул Сухомлин.

Он добавил, что других новых решений для подготовки к зиме не требуется. В то же время, важны также финансирование работ и контроль над подрядчиками.

Напомним, как сообщал "Телеграф", по оценкам Сухомлина, этой зимой Киеву будет сложнее, чем городам, годами готовившимся к атакам на энергетическую инфраструктуру. Если Дарницкая ТЭЦ выйдет из строя, альтернативные котельные должны обеспечить части столицы минимально комфортную температуру. А вот замещение мощностей ТЭЦ-5 остается проблемой.