Что такое распределительные подстанции и почему Россия атакует их (инфографика)

Эти объекты соединяют энергосистему с сетями, поставляющими электричество потребителям

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Россия активизировала удары по энергетическим объектам, в том числе враг атакует распределительные подстанции. Распределительные подстанции – важные узлы энергосистемы. Они принимают электроэнергию, изменяют ее напряжение и передают дальше – в сети, питающие дома, предприятия и другие объекты. Повреждение такого узла может осложнить поставки электричества потребителям и вызвать отключения.

"Телеграф" рассказывает, что такое распределительные подстанции и почему враг нацелился на них. Их основная задача – прием и распределение электрической энергии.

Как работают распределительные подстанции

Электроэнергия проходит от производителя к потребителю через сети с разным уровнем напряжения. Подстанции соединяют эти сети: трансформаторы сменяют напряжение, а оборудование переключает потоки и направляет электричество нужными линиями.

Распределительные подстанции входят в состав сетей, которые доставляют электроэнергию непосредственно населенным пунктам и потребителям. В отличие от объектов генерации, они не производят электричество, а обеспечивают его передачу и распределение.

Как работает распределительная подстанция в энергосистеме Украины

О роли таких узлов в энергосистеме рассказывал эксперт по энергетике Владимир Корольчук в комментарии УНИАН. Распределительные сети необходимы для стабильной работы системы: ими электроэнергия доходит до конечных потребителей.

Почему повреждение подстанций влияет на потребителей

Если подстанция или оборудование выходит из строя, передача электричества соответствующими линиями может прекратиться или ограничиться. Последствия зависят от того, какие элементы повреждены и как построена сеть. Без питания могут остаться потребители, подключенные к этому узлу.

После удара энергетики оценить состояние оборудования, отремонтировать его и возобновить работу сети. До завершения работ электроснабжение может быть нестабильным или совсем прекратиться. Поэтому повреждение одного объекта может повлиять на более широкую территорию, а не только на местоположение подстанции.

Подстанции помогают также перераспределять потоки электроэнергии. Если один элемент системы не работает, нагрузка может перейти на другие линии и оборудование. Это затрудняет работу сети и может вынудить энергетиков ввести ограничения во избежание новых повреждений.

Почему Россия бьет по энергетической инфраструктуре

Атаки на подстанции преследуют цель нарушить передачу электроэнергии. Электростанции могут и дальше производить ток, но поврежденная инфраструктура помешает доставить его потребителям. Такие удары чреваты отключениями и затрудняют работу энергосистемы.

Подстанции становятся важными целями из-за их роли в сети: они соединяют линии и распределяют электричество. Поражение ключевого узла может повлиять на поставку электроэнергии в дома, предприятия и критические объекты.

Продолжительность обновления после атак зависит от масштаба повреждений и наличия оборудования для ремонта. Чем серьезнее повреждены трансформаторы и другие элементы подстанции, тем сложнее возобновить ее работу и вернуть привычную поставку электроэнергии.

Как сообщал "Телеграф", заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что Россия атакует критические узлы от региона к региону. Какие области могут стать следующей целью, насколько уязвима остается украинская энергосистема и какие средства борьбы с обстрелами существуют.