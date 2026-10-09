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Зиму можна пережити простіше: названо рішення, якого бракує Києву

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Столиця готується до важкої зими, але багато чого залежить від дій влади Новина оновлена 09 жовтня 2026, 12:03
Столиця готується до важкої зими, але багато чого залежить від дій влади. Фото Колаж "Телеграф"

Кабмін має змінити постанову №393, щоб спростити закупівлі та швидше будувати об’єкти теплопостачання

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Для підготовки до зими Києву бракує рішення Кабінету Міністрів, яке спростить будівництво об’єктів критичної інфраструктури. Його ухвалення пришвидшило б проведення необхідних закупівель.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Сергій Сухомлин, колишній очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. За його словами, йдеться про зміни до постанови №393. Вони мають прибрати частину перешкод під час реалізації проєктів, зокрема в Києві, і дати змогу швидше проводити закупівлі. Зараз процедура вимагає спершу розробити проєкт і пройти експертизу, хоча для термінового будівництва це може затягнути роботи.

"Ми напрацювали всі ці напрацювання, вони є в Кабінеті Міністрів, її потрібно просто приймати", – сказав Сухомлин про зміни до постанови.

Він пояснив, що за чинним порядком будівельна компанія спершу отримує кошти на скарбничий рахунок, потім має підготувати проєкт і пройти експертизу. Для об’єктів, які будують у стислі строки, така послідовність, на його думку, не підходить: котельню можуть звести раніше, ніж завершать проєктну документацію.

"Тут Кабінет Міністрів має ухвалити це рішення", – наголосив Сухомлин.

Він додав, що інших нових рішень для підготовки до зими не потрібно. Водночас важливі також фінансування робіт і контроль за підрядниками.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", за оцінками Сухомлина, цієї зими Києву буде складніше, ніж містам, які роками готувалися до атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо Дарницька ТЕЦ вийде з ладу, альтернативні котельні мають забезпечити частині столиці мінімально комфортну температуру. А от заміщення потужностей ТЕЦ-5 залишається проблемою.

Теги:
#Зима #Сергій Сухомлин #Київ #Підготовка