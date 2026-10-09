Блэкаут и холодные батареи? Что будет с Киевом зимой, если Россия уничтожит ТЭЦ

Сергей Сухомлин назвал районы столицы, где ситуация более сложная, и объяснил, что должно защитить город от самого плохого сценария

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Этой зимой Киеву будет сложнее, чем городам, годами готовившимся к атакам на энергетическую инфраструктуру. Если Дарницкая ТЭЦ выйдет из строя, альтернативные котельные должны обеспечить части столицы минимально комфортную температуру. А вот замещение мощностей ТЭЦ-5 остается проблемой.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал бывший глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Часть Киева может остаться без привычного тепла

По словам Сухомлина, ситуация в Киеве сложнее, чем в прифронтовых городах: Харьков и Кривой Рог несколько лет создавали резервные источники тепла и электроэнергии, тогда как столица только начала этот путь. Киев имеет централизованные системы отопления и водоотвода, от которых зависит работа критической инфраструктуры.

"Киеву сложнее будет, гораздо сложнее", – говорит Сергей Сухомлин.

Для районов, зависящих от Дарницкой ТЭЦ, строят децентрализованную систему теплоснабжения. По графику до 1 января там должны возвести более 300 МВт тепловой генерации. Если ТЭЦ остановится, эти мощности смогут обеспечить в квартирах минимально комфортную температуру – ориентировочно 14–16 градусов при морозе от -10 до -15 градусов.

Сергей Сухомлин. Фото: nfront.org.ua

Сухомлин подчеркнул, что работы должны идти по графику и получать финансирование. По его оценке, резервная система для этой зоны и части территорий, зависящих от ТЭЦ-5, может смягчить последствия аварии, но рисков полностью не устранит.

Зона ТЭЦ-5 остается под вопросом

Если ТЭЦ-5 будет уничтожена, значительная часть ее зоны может оказаться в ситуации, которая была минувшей зимой. Киев частично работает над решением проблемы, а правительство рассматривает дополнительные меры: переключение электроэнергии, создание локальных энергоостровов и установку аккумуляторов для освещения и работы лифтов. Однако эти решения не заменяют полноценного резервного теплоснабжения.

"Что касается зоны ТЭЦ-5, здесь действительно есть вопросы. Решения есть, но их нужно просто взять и построить", — объяснил Сухомлин.

По мнению экс-главы агентства, критически важно защитить насосные группы и другие элементы, без которых не работают системы тепла и водоснабжения. Если остановится канализация, пояснил он, это может привести к прекращению водоснабжения, а дальше и работы тепловой генерации.

Что определит, как столица переживет зиму

Планы устойчивости общин предусматривают четыре направления: резервные генераторы для критической инфраструктуры, децентрализованную электрическую и тепловую генерацию и физическую защиту важных объектов. Насколько хорошо город пройдет отопительный сезон, зависит от того, выполнят ли эти мероприятия.

Сухомлин считает, что Киев мог бы быстрее нарастить резервную генерацию, привлекая частных инвесторов и создав для них условия. Он привел пример газопоршневых станций, одновременно производящих электроэнергию и тепло, а также призвал город ускорить реализацию проектов.

"Здесь нужны политические решения и готовность брать на себя ответственность", – сказал он.

В целом, прогноз для Киева зависит и от того, какие средства поражения будет применять Россия, и от темпов работ. Сухомлин назвал зимний сценарий сложным, но подчеркнул: резервные котельные и защита инфраструктуры могут уберечь отдельные районы от полной остановки тепла.

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