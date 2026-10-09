В Киеве есть риск остаться без тепла зимой: какие районы под угрозой

Резервные источники могут помочь отдельным районам

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Если российские удары выведут из строя киевские теплоэлектроцентрали, больше всего вопросов вызывает зона ТЭЦ-5. Для этих районов обсуждают резервные решения, но они не снимают риск остаться без тепла.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Ситуация вокруг ТЭЦ-5

По словам Сухомлина, в случае повреждения ТЭЦ-5 особенно уязвимыми могут стать районы, зависящие от ее тепла. Город частично работает над решением проблемы, однако для замещения основной части мощностей станции еще предстоит принять решения и выполнить работы.

"Под вопросом зона ТЭЦ-5. Здесь действительно нужны решения – фактически такие же, как мы делаем и строим для зоны ТЭЦ-4. Но их нужно просто взять и построить", – сказал Сухомлин.

Он подчеркнул: даже наличие резервных источников в отдельных районах не означает, что они полностью компенсируют тепло от ТЭЦ-5. Если станцию уничтожат, ситуация может напоминать ту, которая сложилась в Киеве прошлой зимой.

Важно понимать, что Киевская ТЭЦ-5 обеспечивает теплом около 850 тысяч жителей Киева. Это Голосеевский район (в частности, центр и жилмассивы вроде Теремков), Печерский район (центр города), Соломенский район и часть Дарницкого района.

Резервное отопление не гарантирует тепла для всех

По словам бывшего чиновника, правительство рассматривает дополнительные меры для районов, которые могут пострадать от перебоев. Речь идет о перенаправлении электрической мощности, создании отдельных энергоостровов и обеспечении домов аккумуляторными станциями для освещения и работы лифтов.

Однако эти шаги не заменят централизованное отопление полностью. Нет способа точно гарантировать тепло всем жителям в случае масштабного повреждения ТЭЦ-5.

"Теплая зима – раз, и дай Бог, чтобы они неточно били. Тогда, может, зона ТЭЦ-5 пройдет отопительный сезон. Другого пока не вижу", – сказал он.

Для зоны ТЭЦ-4 строят отдельную систему

Последствия ударов по ТЭЦ-4 в столице

Иначе обстоит ситуация в зоне Дарницкой ТЭЦ-4. По поручению правительства Государственное агентство восстановления сооружает здесь децентрализованную систему теплоснабжения. По графику, к 1 января в этом районе должны построить более 300 МВт тепловой генерации.

По словам Сухомлина, при наличии финансирования эти мощности позволят поддерживать в квартирах минимально комфортную температуру – 14–16 °C – в случае выхода ТЭЦ-4 из строя, даже если мороз будет достигать -10…-15 °C. Все объекты – совершенно новые сложные инженерные сооружения полуподземного типа, закрытые бетоном и землей. Сухомлин подчеркнул, что подземных котельных такого уровня в Украине еще никто не строил.

Эта система должна частично подстраховать и зону ТЭЦ-5, в частности Русановку и Березняки. Однако проблему ТЭЦ-5 она полностью не решит: если станцию уничтожат, в ее основной зоне ситуация будет столь же тяжелой, как и в прошлом году. Часть задач по замещению ТЭЦ-5 пытаются решить власти Киева.

"Это точно не та ситуация, которая была в прошлом году", – сказал Сухомлин о готовности резервного тепла для зоны Дарницкой ТЭЦ. Он добавил, что реализации проекта, как обычно, мешают бюрократические сложности.

По мнению Сухомлина, Киеву труднее подготовиться к зиме, чем городам, которые годами развивали резервное теплоснабжение. Чтобы система была более надежной, нужны альтернативные котельные, генерация и переподключение сетей.

Как сообщал "Телеграф", старейшая теплоэлектроцентраль Киева расположена на Рыбальском полуострове. В настоящее время она работает как Станция теплоснабжения №2 и обеспечивает теплом и горячей водой часть Подольского и Оболонского районов. Сейчас продолжаются ремонты на ТЭЦ-5 после российских атак, а ремонты на Дарницкой ТЭЦ-4 планируют завершить до начала отопительного сезона.