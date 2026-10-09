Другого выхода нет? Почему Киеву приходится перекрывать мосты во время тревог

Экс-глава Агентства восстановления назвал создание альтернативных переправ сложным проектом, требующим как минимум года

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Перекрытие мостов в Киеве во время воздушных тревог создает транспортные неудобства, но помогает снизить риски для людей в случае российского удара. Такое мнение высказал бывший глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, если мост станет целью российского удара, во время тревоги на нем могут оставаться автомобили. В таком случае под угрозой окажется жизнь людей.

"Здесь вопрос удобства, остановки районов и транспортной логистики или жизни людей. Для меня абсолютно очевидно, что другого выхода нет", – сказал Сухомлин.

Он также заявил, что Россия пытается нарушить логистику и отрезать левый берег от поставок электроэнергии. Альтернативные переправы через Днепр, по оценке Сухомлина, построить реально, но не за несколько месяцев: это сложнее, чем восстановление небольшого моста или обустройство переправы на другой реке.

"Это мегапроект. По моему мнению, потребуется минимум год, возможно, немного меньше", – отметил он. Сухомлин добавил, что Украина должна усиливать удары по российской логистике, чтобы не только реагировать на атаки, но и наносить противнику ощутимые потери.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве предлагали увеличить количество автобусов и обустроить велосипедный хаб между станциями метро "Славутич" и "Выдубичи". Такие меры могут облегчить передвижение, но сами по себе не способны заменить мосты через Днепр.

В то же время в Киеве планируют строить насыпные дамбы с понтонными переправами через Днепр. Вместе с тем вероятные удары по таким переправам оставляют открытым вопрос, насколько они смогут заменить мосты.