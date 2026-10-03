Понтонные переправы не спасут Киев? В чем главная проблема такого решения
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В то же время главным приоритетом остается сохранение мостов и их защита
В Киеве на фоне российских ударов по мостам столицы планируют начать строительство насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр. Однако понтоны не смогут в полном объеме решить вопрос логистики и пассажирских перевозок.
Таким мнением с "Телеграфом" поделилась нардеп из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко ("Голос"). Детальнее читайте в материале: "Паромы, велосипеды и нечетные часы для водителей, – как власть предлагает спасать Киев, если мосты разрушат".
"Понтоны есть, но я не думаю, что они полноценно помогут организовать пассажирские перевозки или логистику между правым и левым берегом. Мосты невозможно заменить понтонами. Понтоны – временное решение", – отметила Сирко.
Народный депутат из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук (внефракционная) отметила, что строительство понтонной переправы займет время, а проблема существует здесь и сейчас.
"Даже если в будущем это и улучшит ситуацию, то это будет будущее. А что делать завтра-послезавтра? Как ездить? Это не решит проблему быстро", – считает нардеп.
Добавим, что 3 октября министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник анонсировал старт строительства насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр. Данные работы начнутся со следующей недели и продлятся около 3 месяцев. Новые конструкции должны обеспечить не менее половины пропускной способности имеющихся мостов.
"Неотложные решения — это быстро строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичными властями", — рассказал Калашник.
Отметим, Россия физически не сможет уничтожить мосты Киева своими "Шахедами". Однако враг, судя по месту попадания по Южном мосту, выбрал другую тактику ударов, которая может серьезно навредить переправам.