Понтонные переправы не спасут Киев? В чем главная проблема такого решения

В то же время главным приоритетом остается сохранение мостов и их защита

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В Киеве на фоне российских ударов по мостам столицы планируют начать строительство насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр. Однако понтоны не смогут в полном объеме решить вопрос логистики и пассажирских перевозок.

Таким мнением с "Телеграфом" поделилась нардеп из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко ("Голос"). Детальнее читайте в материале: "Паромы, велосипеды и нечетные часы для водителей, – как власть предлагает спасать Киев, если мосты разрушат".

"Понтоны есть, но я не думаю, что они полноценно помогут организовать пассажирские перевозки или логистику между правым и левым берегом. Мосты невозможно заменить понтонами. Понтоны – временное решение", – отметила Сирко.

Юлия Сирко/Фото: facebook.com/Klymenko.me

Народный депутат из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук (внефракционная) отметила, что строительство понтонной переправы займет время, а проблема существует здесь и сейчас.

"Даже если в будущем это и улучшит ситуацию, то это будет будущее. А что делать завтра-послезавтра? Как ездить? Это не решит проблему быстро", – считает нардеп.

Оксана Савчук/Фото: facebook.com/SavchukOks

Добавим, что 3 октября министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник анонсировал старт строительства насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр. Данные работы начнутся со следующей недели и продлятся около 3 месяцев. Новые конструкции должны обеспечить не менее половины пропускной способности имеющихся мостов.

"Неотложные решения — это быстро строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичными властями", — рассказал Калашник.

Николай Калашник/Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Россия просит энергетического перемирия?

Отметим, Россия физически не сможет уничтожить мосты Киева своими "Шахедами". Однако враг, судя по месту попадания по Южном мосту, выбрал другую тактику ударов, которая может серьезно навредить переправам.