В Киеве заговорили о паромах после ударов по мостам. Спасет ли такой вариант столицу

Идея может разбиться о суровую реальность

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Россия начала активно атаковать мосты через Днепр в Киеве, пытаясь заблокировать сообщение между берегами. Решением могут стать паромные переправы.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Паромы, велосипеды и нечетные часы для водителей, – как власть предлагает спасать Киев, если мосты разрушат

Паромные переправы практично и реально?

По словам нардепа от "Слуги народа" Владимира Крэйденко, паромные переправы должны быть главным приоритетом на случай невозможности использовать мосты. Для грузовиков, автомобилей, которые будут перевозить продукты, лекарства, товары первой необходимости, можно сделать отдельные переправы.

"Чтобы такой транспорт мог постоянно курсировать и два берега между собой объединялись. Можно сделать соответствующие площадки у причалов для этих грузовиков. Это не проблема. Отдельно могут ходить пассажирские паромы между причалами, или между станциями метро, например, от станции метро "Славутич" до "Почтовой площади". Я думаю, что там люди могут быстро пересесть дальше на метро", — отметил нардеп.

Паромная переправа на границе Украины с Румынией. Фото: eurointegration.com.ua

Владимир Крейденко напомнил, что опыт использования паромных переправ есть у Норвегии, Швеции, Турции. По его мнению, город способен очень быстро организовать такой способ передвижения.

"Тем более что инфраструктура и причалы в столице есть. Есть и сами паромы на балансах в департаментах, государственных предприятиях. Это не что-то чрезвычайное", — убежден он.

Развернуть паромные перевозки не так просто

Однако нардеп от "Голоса" из комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Сирко не согласна с коллегой. По ее мнению, организовать такие перевозки не так уж легко. Причина в том, что на Днепре нет навигации, кроме военной, она запрещена приказом министерства. В случае запуска паромных переправ встанет вопрос возвращения навигации.

"Кроме того, для Днепра должны быть специальные паромы, ведь днепровская волна отличается от дунайской волны. И конкретного плана, чтобы завтра уже были паромы и все это быстро организовать, я не слышала. Это обсуждалось в очень теоретическом аспекте. Практически никто себе не представляет, как это все организовать", – рассказала Сирко.

Для справки: паромная переправа – это вид транспортировки, когда грузы или пассажиры перевозятся по воде. Паром – это большое судно с открытой или закрытой палубой, предназначенное для грузов и пассажиров через реки, озера и морские проливы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как еще можно добраться с одного берега Киева на другой, когда Южный и Северный мосты поражены.