Россия бьет по мостам в Киеве: почему сломать столицу не удастся

Военный аналитик The Telegraph назвал мосты потенциальными целями, а инженер Дмитрий Макагон оценил вероятность их полного уничтожения

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Удары по столичным мостам через Днепр могут осложнить движение по Киеву и нарушить транспортные связи с севером Украины. Но вывести из строя все переправы почти нереально.

Об этом пишет The Telegraph. Приказ уничтожить киевские переправы отдал лично президент РФ Владимир Путин.

Почему Россия усиливает давление на города

The Telegraph связывает угрозу ударов по городской инфраструктуре с трудностями российской армии на фронте и нехваткой людей для восполнения потерь. По оценке аналитика, массовая мобилизация могла бы создать политические проблемы для Кремля. Поэтому Москва пытается давить на Украину, атакуя гражданскую инфраструктуру.

За последние несколько недель россияне прибегают к постоянному воздушному террору Киева. Вражеские ракеты и беспилотники повреждают городскую инфраструктуру, в том числе попали в здание Национальной академии наук. The Telegraph напоминает, что в Украине существует нехватка средств ПВО, в первую очередь, перехватчиков для комплексов Patriot.

"Если Россия не может победить украинскую армию, этой зимой она попытается сломать украинский народ и государство", – говорится в статье.

Издание отмечает, что такая тактика не сработала в Сирии и не сломит Украину. Повреждение мостов может затруднить движение, но само по себе не означает победы России. Автор призывает западные страны увеличить поставки ракет ПВО, радаров, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Какие мосты под угрозой

The Telegraph описывает Киев как крупный автомобильный и железнодорожный узел. По мнению автора, разрыв транспортного сообщения между берегами Днепра скажется на всей северной части Украины.

Список мостов Киева через Днепр

Автомобильные и комбинированные мосты

Северный мост (бывший Московский) – вантовый мост, открытый в 1976 году. Он соединяет правый берег с жилым массивом Троещина.

Северный мост в Киеве под защитной сеткой на фоне пасмурного неба/Фото: Getty Images

Мост Патона – цельносварной мост, построенный в 1953 году по проекту академика Евгения Патона. Исторически по нему ходили автомобили и трамваи.

Южный мост – самый высокий и широкий в городе. Его открыли в начале 1990-х годов; по мосту также проходит линия метро.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост – современный мост, автомобильное движение по которому запустили в 2010–2011 годах. Он обеспечивает и железнодорожное, и автомобильное сообщение.

Вид на правый берег Киева и мост через Днепр/Фото: Getty Images

Подольский мостовой переход – сложный двухъярусный арочный комплекс, рассчитанный на автотранспорт и перспективную линию метро. Движение легковых автомобилей и автобусов открыли в декабре 2024 года.

Гаванский мост – автомобильный мост через гавань Днепра, который соединяет Подол с Рыбальским островом и Оболонью.

В сентябре-октябре 2026 года РФ атаковала Южный и Северный мосты в Киеве. Из-за временного перекрытия этих переправ в городе произошел транспортный коллапс.

Железнодорожные мосты

Дарницкий железнодорожный мост – старый железнодорожный мост, восстановленный в 1949 году.

Петровский железнодорожный мост – исторический мост через Днепр, построенный в 1929 году.

Может ли Киев остаться без мостов через Днепр?

Инженер-конструктор и урбанист Дмитрий Макагон допускает, что РФ теоретически может вывести из строя один или два моста. Однако уничтожить все переправы через Днепр, по его словам, "почти невероятно". Инженер объясняет это прочностью мостов и тем, что с большого расстояния сложно поразить их уязвимые узлы.

"Сначала россияне атаковали обычными "шахедами", мы разработали противодействие, и они уже не долетали. Теперь они запустили реактивные "шахеды", и мы снова ищем противодействие", – рассказывает Дмитрий Макагон.

По словам инженера, власти усиливают объектовую ПВО, в том числе устанавливают автоматические турели. Мосты можно защищать сетками и дополнительными конструкциями, но на это нужно время. После попадания такая защита может разрушиться.

При повреждении мостов город должен быть готов изменить организацию движения и задействовать альтернативный транспорт, считает инженер. Среди возможных вариантов – паромы, понтонные переправы и увеличение числа электричек.

Генерал "Армагеддон"

Путин поручил генералу Сергею Суровикину, известному как "генерал Армагеддон", усилить удары по Киеву, в частности по мостам через Днепр. Прозвище закрепилось за ним после кампании в Сирии, где он командовал группировкой войск РФ. Именно он ответственен за разрушение Алеппо.

С октября 2022 года по январь 2023 года Суровикин возглавлял российскую группировку войск в Украине. Период его руководства запомнился началом массированных ракетных обстрелов украинской энергосистемы. После неудачного бунта бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина он ушел в тень и долгое время не отсвечивался. По информации РосСМИ, генерала сослали в Алжир.

Сергей Суровикин/Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", если мосты между берегами Киева закроют, объезд может составить от 170 до 310 километров по альтернативному маршруту. Он проходит по левому берегу через Борисполь и Переяслав, затем после переправы через Днепр возвращается в столицу через Ржищев и Обухов. Связь между берегами при этом сохранится, но путь будет значительно длиннее.

В Киеве также рассматривали способы передвижения без обычного проезда по мостам. Жители уже переходили их пешком, а между "Славутичем" и "Выдубичами" предложили создать велосипедный хаб с пересадкой на метро.