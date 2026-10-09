Іншого виходу немає? Чому Києву доводиться перекривати мости під час тривог

Ексочільник Агентства відновлення назвав створення альтернативних переправ складним проєктом, який потребує щонайменше року

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Закриття мостів у Києві під час повітряних тривог створює транспортні незручності, але допомагає зменшити ризики для людей у разі російського удару. Таку думку висловив колишній очільник Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, якщо міст стане ціллю російського удару, під час тривоги на ньому можуть залишатися автомобілі. У такому разі під загрозою опиниться життя людей.

"Тут питання зручності, зупинки районів і транспортної логістики чи життя людей. Для мене абсолютно очевидно, що іншого виходу немає", – сказав Сухомлин.

Він також заявив, що Росія намагається порушити логістику та відрізати лівий берег від постачання електроенергії. Альтернативні переправи через Дніпро, за оцінкою Сухомлина, збудувати реально, але не за кілька місяців: це складніше, ніж відновлення невеликого мосту чи облаштування переправи на іншій річці.

"Це мегапроєкт. На мою думку, потрібно щонайменше рік, можливо, трохи менше", – зазначив він. Сухомлин додав, що Україна має посилювати удари по російській логістиці, аби не лише реагувати на атаки, а й завдавати противнику відчутних втрат.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві пропонували збільшити кількість автобусів і облаштувати велосипедний хаб між станціями метро "Славутич" та "Видубичі". Такі заходи можуть полегшити пересування, але самі собою не можуть замінити мости через Дніпро.

Натомість у Києві планують будувати насипні дамби з понтонними переправами через Дніпро. Водночас можливі удари по таких переправах залишають відкритим питання: наскільки вони зможуть замінити мости.