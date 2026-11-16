На Киевщине возник пожар, в Запорожье есть погибшая и раненые. Главное об атаке России на Украину (видео)

В Киеве и большинстве областей несколько раз объявляли воздушную тревогу

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С вечера 15 ноября, в ночь на понедельник и утром, Россия атаковала Украину реактивными и бензиновыми ударными беспилотниками. В Запорожье погибла женщина, в Винницкой области дроны попали в объект критической промышленности, под ударами были Вышгород, Днепр и Харьков.

Киевская область

Утром россияне атаковали Киевщину. Местные паблики сообщают о нескольких взрывах и прилете в Вышгороде. Возник масштабный пожар.

Запорожье

Россияне атаковали беспилотником объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья, сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, горело авто. Погибла женщина, еще два человека ранены.

Винницкая область

Винницкая областная военная администрация сообщила о попадании в объект критической промышленности. В результате удара по региону пострадавших нет. Ликвидацию последствий атаки усугубляла угроза повторных ударов.

Днепр

В Днепре из-за российской атаки повреждены несколько многоэтажных домов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Взрывной волной выбило окна и изуродовало балконы. Ранена 44-летняя женщина.

Последствия удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА Источник: Днепропетровская ОВА

Харьков

В Харькове взрывы прогремели поздно вечером в воскресенье. Мэр областного центра Игорь Терехов проинформировал, что произошло попадание БПЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова. Враг нанес удар по зданию детского учебного заведения. Также РФ атаковала реактивными дронами Слободской район города.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 ноября Россия была под массированной атакой. Возник пожар на нефтебазе, десятки дронов летели на Москву.