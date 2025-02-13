Сотни тысяч гривен на книги: в Кривом роге объявили тендер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Городской музей Кривого Рога объявил тендер на создание "Книги памяти погибших воинов"
Коммунальное учреждение культуры "Городской историко-краеведческий музей" Криворожского городского совета намерено потратить значительную сумму на изготовление "Книги памяти воинов Кривого Рога погибших за Украину".
Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Ожидаемая стоимость заказа составляет 472 900,00 грн. с НДС.
Эта книга должна стать символом уважения и благодарности павшим воинам, отдавшим свою жизнь за независимость и суверенитет Украины. Она будет содержать биографические данные, фотографии и рассказы о каждом герое, погибшем в борьбе за свободу нашей страны.
Проект "Книга памяти воинов Кривого Рога" стремится сохранить память о героях для будущих поколений, напоминая об их мужестве и жертвенности. Книга станет важным историческим документом, позволяющим сохранить воспоминания о героических поступках наших соотечественников.
Конечный срок изготовления книги по тендерной документации — до 31 декабря 2025 года включительно.
Этот проект является важным шагом в сохранении памяти о героях, отдавших свою жизнь за Украину.
Ранее Телеграф писал, что в Кривом Роге хотят потратить сотни тысяч на головные уборы для полиции во время войны.