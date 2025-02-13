Сотни тысяч гривен на книги: в Кривом роге объявили тендер

Городской музей Кривого Рога объявил тендер на создание "Книги памяти погибших воинов"

Коммунальное учреждение культуры "Городской историко-краеведческий музей" Криворожского городского совета намерено потратить значительную сумму на изготовление "Книги памяти воинов Кривого Рога погибших за Украину".

Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Ожидаемая стоимость заказа составляет 472 900,00 грн. с НДС.

Эта книга должна стать символом уважения и благодарности павшим воинам, отдавшим свою жизнь за независимость и суверенитет Украины. Она будет содержать биографические данные, фотографии и рассказы о каждом герое, погибшем в борьбе за свободу нашей страны.

Проект "Книга памяти воинов Кривого Рога" стремится сохранить память о героях для будущих поколений, напоминая об их мужестве и жертвенности. Книга станет важным историческим документом, позволяющим сохранить воспоминания о героических поступках наших соотечественников.

Конечный срок изготовления книги по тендерной документации — до 31 декабря 2025 года включительно.

Этот проект является важным шагом в сохранении памяти о героях, отдавших свою жизнь за Украину.

Ранее Телеграф писал, что в Кривом Роге хотят потратить сотни тысяч на головные уборы для полиции во время войны.