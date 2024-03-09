Михай Волонтир: любимец женщин и "главный цыган СССР" Будулай

Актер отказался от работы в московских театрах и всю жизнь посвятил родной Молдове

Он был признан лучшим актером XX века в молдавском кино. Являлся депутатом парламента Молдовы и голосовал за принятие Декларации о независимости республики и ее выходе из Советского Союза. Всю жизнь имел огромный успех у женщин, но оставался скромным трудолюбивым однолюбом.

9 марта — 90 лет со дня рождения главного цыгана Советского Союза "Будулая" — актера, певца, режиссера и политика Михая Волонтира.

"Телеграф" вспоминает его лучшие работы и рассказывает, за что россияне мстят актеру даже после его смерти.

Гражданин трех стран

Михай Волонтир родился 9 марта 1934 года в королевстве Румыния — в бессарабском поселке Глинжены. Позже эта территория вошла в состав СССР. Так и получилось, что при своей жизни актер побывал гражданином трех стран – королевства Румынии, Советского Союза и Молдовы.

Его отец был лесником, мать воспитывала восьмеро детей и вела хозяйство. Семья не была богатой, поэтому Михай рано начал помогать отцу и пытался заработать собственным трудом.

С 18 лет преподавал в школе села Попоуцы. В 1955 году окончил педагогический институт и начал работать заведующим клуба в селе Липчены.

Там начал играть в самодеятельности, его заметили и пригласили в учебную актерскую группу Музыкально-драматического театра имени Александры в Бельцах (ныне Национальный театр им. Василия Александра).

Позже Михай стал актером этого театра. Именно здесь он стал режиссером. На эту сцену возвращался после съемок в Москве и Питере. Он неоднократно отказывался переехать из Бельц не только в Россию, но и в столицу Молдовы Кишинев. И прослужил в этом театре всю свою жизнь, до последнего выхода на сцену.

Первую значимую кинороль Михай Волонтир сыграл еще до "Будулая". В 1973 году на экраны вышла историческая лента "Дмитрий Кантемир", в которой Михай сыграл главу Молдавского княжества Дмитрия Кантемира. Эта работа была отмечена Государственной премией Молдавской ССР.

Михай Волонтир в роли Дмитрия Кантемира

Настоящая слава пришла после съемок в лентах "В зоне особого внимания", "Цыган", "Возвращение Будулая". После этого его многократно звали в Москву, но он отказывался. Режиссер театра на Таганке пять лет "держал" под него репертуар и ждал – зря.

Секреты съемок "Будулая"

На главную мужскую роль в фильме "Будулай" режиссер хотел пригласить грузинского актера. Поговаривают, что перебирали все возможные варианты, приглашали на кастинг и главных московских звезд типа Армена Джигарханяна. Однако все было не то.

По сюжету фильма, в степной станице живет Клавдия Пухлякова, вдова, потерявшая в войну мужчину, скромная и добрая женщина. Она не боится ничего и никого, кроме… цыган. Больше всего она боится за своих детей — близнецов: белокурую девочку и черноголового кудрявого мальчика, так не похожих друг на друга. Вдруг в колхозе появился цыган Будулай Романов, который решил остаться работать кузнецом. Во время войны именно на этом месте погибла его семья, пока он служил в разведке. Постепенно оказывается, что погибли не все — его отпрыска приняла как собственного и воспитала Клавдия. Будулай – порядочный, мужественный, справедливый, надежный. У Клавдии нет шансов не влюбиться…

Клара Лучко (Клавдия) тогда отказалась играть с грузинским актером: "Моя героиня не сможет его полюбить". Она вспомнила о Михае Волонтире, с которым однажды пересекалась в Молдове на съемках проекта "Корень жизни". Его пригласили на пробы и утвердили после первой сыгранной сцены. Клара Лучко вспоминала, что это были странные пробы: он играл на молдавском, она — на русском.

Михай Волонтир

"Параллельно он снимался в другой картине, играл десантника, так что волосы у него были короткими, — рассказывал в одном из интервью гример сериала "Цыган" Григорий Волошин. — Мы наращивали ему волосы, крутили на плойку, лепили бороду, а вот усы были его. По сюжету картины он старел — седину делали краской из тонального крема и бензина. Бензин испарялся и оставался белый налет. Для других кадров закрашивали этот налет сажей". На грим "Будулая" уходило полтора часа времени, а то и больше.

Михай очень ответственно относился к каждой роли. Настолько ответственно, что брал уроки у настоящего кузнеца, ведь по сценарию его герой в этой ленте Будулай был очень искусным кузнецом.

Ему назначили самый низкий актерский гонорар того времени – 5 рублей за съемочный день. Для сравнения, Клара Лучко получала 40. Коллеги говорят, что отношения вне съемочной площадки у Михая и Клары были довольно напряженными.

Когда актер завел разговор о повышении гонорара, режиссер ему отрезал: "Кто ты, а кто Лучко! Она ведь Народная!" Тогда Михай сказал: "Мне подачек не нужно. Буду сниматься бесплатно". Он так понимал и проявлял мужскую гордость.

Клара Лучко и Михай Волонтир в фильме "Цыган"

После безумного успеха ленты Волонтиру заплатили 1800 рублей. Тогда билет на самолет стоил 18. Месячный оклад учителя – около 120 рублей. А новый автомобиль "Москвич" можно было купить за 5 000. До гонораров современных звезд очень далеко. Но для советского человека – хорошие деньги.

Образ оказался настолько правдивым, что зритель даже не пытался запомнить имя актера, его называли именем героя – Будулай. Люди были уверены, что это настоящий цыган, которого где-то нашла съемочная группа и "взяла в кино". Цыгане при встрече с актером, прямо на улице, обнимали и благодарили за такого героя.

Народная любовь к Будулаю была настолько пылкой, что команда проекта воскресила "главного цыгана СССР" и в 1985 году на экраны вышло продолжение его истории — "Возвращение Будулая". И снова лента имела безумный успех.

В 1990-х годах Волонтир практически перестал сниматься. Исключением и последней его работой в кино был проект 2003 года "Чандра". Его герой — киномеханик-одиночка, живущий в своей кинобудке и увлекающийся индийской культурой.

Чемодан — вокзал — Россия

В этот сложный период, когда Советский Союз перестал существовать, и теперь уже независимые страны начали де-факто выстраивать свою новую самостоятельную жизнь, многие актеры сменили профессию, отрасль находилась в упадке. Кроме того, в периоды столь больших перемен, сознательные и патриотические творческие люди становятся проводниками новых идей. Так было в Украине, так и в Молдове.

Михай Волонтир в 1990-е включился в политику. Он настолько сильно стремился отмежеваться от каких-либо российских проявлений в Молдове, что выступал за то, чтобы лучше Молдова отошла к Румынии, чем была под Россией. Еще с конца 1980-х он продвигал молдавский язык, разговаривал только на молдавском, прямо и вовсеуслышание называл Россию оккупантом.

В одном из своих выступлений в момент распада Советского Союза, сказал: "Российские оккупанты, вон из Молдовы! Чемодан — вокзал — Россия! Поработителям не место в нашей стране. Объединение с Румынией — это наш единственный путь. Оккупантов — гнать и резать!"

Он был депутатом Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва (1990—1993), который 27 августа 1991 года единогласно принял исторический документ — Декларацию о независимости Республики Молдова.

Россиян очень оскорбила такая позиция актера. Его постоянно упрекали и экс-коллеги, и пресса в том, что именно советская лента дала ему популярность. Стала бы эта история с довольно "картонной" героиней и посредственной игрой Клары Лучко настолько народной, если бы в кадре рядом с ней не было искреннего, мужественного Будулая в исполнении Михая Волонтира — вопрос.

Однако россияне неудобных вопросов себе не задают и до сих пор снимают "разгромные" псевдодокументальные фильмы о советско-молдавском актере, неожиданно оказавшемся патриотом своей страны, Молдовы. В одной такой работе даже коснулись личной жизни актера, приписав ему разгульный образ жизни и побои от собственной жены.

Брак длиною в 50 лет и дочь-дипломат

Волонтир нравился женщинам еще задолго до того, как стал знаменит. Однако после выхода фильмов с его участием поклонницы начали просто атаковать. До последних дней жизни он получал письма вроде: "Если вы один, если вам плохо, приезжайте, я буду вам рада".

Но Михай Волонтир был всю жизнь женат – на Ефросинии Добрыде. Их брак длился 50 лет. Пара познакомилась, когда Михаю еще не было и 20. Они сразу влюбились и очень быстро женились. Ефросиния — тоже актриса, она снималась в эпизоде ленты "Цыган". Однако ко всесоюзной славе она не стремилась, больше занималась семьей, играла в одном театре с мужем. У них даже гримерка была общая.

Михай Волонтырь с женой Ефросинией

После смерти Михая Ермолаевича российская актриса Елена Проклова публично заявила, что у нее был роман с Волонтиром. Ефросинья Алексеевна ответила достойно: "Я могу предположить, что у мужа возникали чувства к другим женщинам, но романов никогда не было".

У пары в 1953 году родилась единственная дочь Стелла. Она росла максимально театральным ребенком – приходила на работу к родителям в театр после занятий, ездила с родителями на гастроли. А во время спектаклей на гастролях иногда засыпала на теплом капоте театрального автобуса.

Михай Волонтир с женой и дочерью

Насытившись актерской жизнью и понимая ее сложности, Стелла не пошла по пути родителей. Она окончила факультет международных отношений и строила карьеру диплома, стала сотрудницей Министерства иностранных дел Молдовы. В частности, представляла интересы Молдовы во Франции. Родила дочь Кетелину. Сейчас она фактически живет на две страны.

Три дня траура в Молдове

Актер страдал сахарным диабетом, который привел его к почти полной слепоте. Средств на лечение не хватало. Семья постепенно начала распродавать семейное имущество. Немного помогало государство, средства на лечение собирали поклонники.

Актер и сам не сдавался. Несмотря на болезнь и проблемы со зрением, продолжал играть в театре. Всего при жизни он сыграл 120 главных ролей в театре и снялся в 40 фильмах. Записал более 50 песен, пел на сцене театра, в кинофильмах, радио и ТВ.

До последнего Михай Волонтир стремился работать, выходил на сцену родного театра

Последние два месяца жизни он провел в стационаре больницы в Бельцах. Некоторые источники сообщали, что речь шла об онкозаболевании. Состояние Михая Ермолаевича продолжало ухудшаться, поэтому было принято решение положить его в клинический госпиталь Кишинева. Однако это не помогло — Михай Волонтир скончался в ночь на 15 сентября 2015 на 82-м году жизни.

В Молдове по поводу смерти народного любимца объявили трехдневный траур. Государство выделило на погребение Михая девять тысяч долларов. Могила актера расположена на центральном кладбище Кишинева.

Не ролью единой

"Телеграф" выбрал 10 менее известных фильмов с участием Михая Волонтира. К сожалению, сюжет некоторых из них насыщен советчиной, но это не мешает насладиться игрой актера, вынужденного жить и творить в те времена.

"Мужчины седеют рано" (1974)

"Дмитрий Кантемир" (1976)

"Звук свирели" (1976)

"Сказание о храбром рыцаре Фет Фрумосе" (1977)

"Ответный ход" (1981)

"Охота на оленей" (1981)

"Случай в квадрате "36-80"(1982)

"Обвинение" (1984)

"Следует оборотня" (1986)

"Чандра" (2003)