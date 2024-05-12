"Это было фантастически": Полякова, Дорофеева, Могилевская отреагировали на выступление Украины на Евровидении 2024

Знаменитости поддержали наших девушек

Прошел грандиозный финал Евровидения 2024 года в шведском городе Мальме. По результатам конкурса, участницы от Украины alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место. Они проникновенно исполнили чувственную песню Teresa & Maria, очаровав европейскую аудиторию.

Примечательно, что украинские селебретисы уже высказались по поводу выступления alyona alyona и Jerry Heil, пишет "Телеграф". Они мощно поддержали девушек.

Надя Дорофеева

Певица просматривала финал конкурса со своим мужем — Михаилом Кацуриным. Ей очень понравилось выступление, поэтому артистка поздравила девушек с заслуженным третьим местом.

"Третье место! Это круто! Девушки, гордимся", — написала Надя.

Оля Полякова

Артистка распространила в своем инстаграмме историю, где рассказала, что очень радуется высокому результату Украины на конкурсе.

"Я очень поздравляю девушек. Алена, Джерри, Таня Муиньо, это было фантастически. Лучший был номер и песня тоже", — высказалась Полякова.

Наталья Могилевская

Исполнительница делилась в своем инстаграмме, как исполняет песню Teresa & Maria вместе с Jerry Heil. Она призвала зрителей поддерживать девушек и голосовать.

KOLA

Певица поделилась, что поражена треком Teresa & Maria. Ведь в нем можно почувствовать всю боль украинского народа из-за войны, начатой Россией. Они поздравила девушек с третьим местом и отметила, что для украинцев они победители.

Дмитрий Монатик

Артист тоже поддерживал alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 года. Он поощрял свою аудиторию голосовать за представительниц Украины на конкурсе.

Артем Пивоваров

Под сообщением alyona alyona и Jerry Heil в инстаграмме, артист оставил лаконичный комментарий. Он написал на английском языке: "Girls power. Congrats", что означает "Сила девушек. Поздравляю".

Тимур Мирошниченко

Ведущий трансляции Евровидения 2024 года на украинском языке написал, что гордится alyona alyona и Jerry Heil. Он поблагодарил их за достойное выступление.

Потап

Продюсер сделал отдельное сообщение, в котором поделился, что ему очень понравилась песня Teresa & Maria. Он отметил, что благодаря вокалу Яны, рэпу Алены и режиссуре Тане Муиньо, получился отличный тандем.

Потап поддержал alyona alyona и Jerry Heil

Юлия Санина

Фронтвумен группы The HARDKISS поделилась, что когда была ведущей в прошлом году на Евровидении, то очень волновалась. Поэтому она понимала, что чувствуют девушки и поддержала их.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто выиграл в этом году на "Евровидении". Победителем стал участник из Швейцарии – певец Nemo с зажигательным треком The Code.